Война против Ирана — Часть двадцать четвертая: Переговоры в Исламабаде — пауза, а не финал

Тарик Саиди

Высокоуровневые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, проходившие в Исламабаде 11–12 апреля 2026 г., завершились без достижения прорыва. После более чем 21 часа дискуссий, прошедших при посредничестве Пакистана, обе стороны покинули стол переговоров, так и не подписав соглашения.

Подобный исход не стал неожиданностью, однако он оставляет конфликт в состоянии хрупкой неопределенности.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, выступил с кратким заявлением перед отъездом. Он охарактеризовал дискуссии как содержательные, но отметил, что Иран «предпочел не принимать наши условия». По словам Вэнса, основным камнем преткновения стало требование Вашингтона предоставить четкие долгосрочные обязательства того, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия или средств для его быстрой разработки. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты покидают встречу с тем, что они считают своим «последним и лучшим предложением».

Иранские официальные лица расставили иные акценты. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, возглавлявший иранскую группу вместе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, заявил, что Соединенные Штаты не смогли создать атмосферу доверия и выдвинули «чрезмерные требования».

Иранские СМИ сообщили, что Тегеран счел нереалистичными некоторые позиции США по вопросу Ормузского пролива и снятия санкций. Тем не менее обе стороны оставили возможность для контактов в будущем.

Состав делегаций был весьма примечательным. Иранская сторона была необычно многочисленной — примерно 70–73 человека — и включала широкий круг экспертов: дипломатов, специалистов по санкциям, военных советников, экономистов и юристов. Структура группы позволяла проработать любой мыслимый технический или политический вопрос, который мог возникнуть в ходе встречи.

Американская делегация, напротив, была менее многочисленной и имела более выраженный политический характер: в её состав вошли вице-президент Вэнс, девелопер и союзник Трампа Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, зять президента. Хотя все трое близки к администрации, наблюдатели отметили, что ни Уиткофф, ни Кушнер не обладают глубоким опытом в вопросах ядерных переговоров или ближневосточной дипломатии.

Публичная позиция президента Трампа во время переговоров добавила ещё один уровень сложности. Пока шли дискуссии, он сделал несколько резких комментариев в социальной сети Truth Social и в заявлениях для прессы, назвав действия Ирана в Ормузском проливе «бесчестными» и намекнув, что Соединенные Штаты одержат победу «независимо от того, что произойдет». Подобные высказывания, прозвучавшие в тот момент, когда его команда находилась за столом переговоров, вызвали вопросы о том, подходила ли американская сторона к диалогу со всей серьезностью или же использовала его в первую очередь как способ выиграть время и продолжить давление.

Ничто из этого не означает, что дверь для дипломатии закрылась навсегда.

История показывает, что многие конфликты приостанавливаются, возобновляются и в конечном итоге разрешаются за столом переговоров — зачастую после очередных раундов кровопролития, обходящихся дорогой ценой. Очевидно одно: каждый день, прожитый без механизмов деэскалации, имеет свою цену.

Соединенные Штаты рискуют столкнуться с постепенным подрывом международного престижа и доверия к себе, чем дольше затягивается этот конфликт без четкого пути вперед. Иран, напротив, по-видимому, укрепляет свои моральные позиции в глазах многих стран Глобального Юга и части международного сообщества, просто демонстрируя готовность к диалогу в условиях продолжающегося массированного давления.

От исламабадских переговоров не ожидали заключения всеобъемлющего соглашения за одну марафонскую сессию. Они стали первой прямой пробой сил после нескольких недель непрямых контактов. Тот факт, что они состоялись, и то, что обе стороны покинули стол переговоров, сохранив свои позиции, а не в атмосфере взаимной вражды, свидетельствует о том, что канал связи остается открытым. Станет ли этот канал путем к подлинным переговорам или снова сузится, будет зависеть от решений, принятых в ближайшие дни и недели.

Пока же гуманитарные и стратегические издержки продолжают расти. Единственная уверенность заключается в том, что рано или поздно сторонам придется вернуться за стол переговоров. Разница будет измеряться лишь количеством жизней, ресурсов и изменением баланса международной легитимности. В этом отношении время не является нейтральным фактором. Оно, как правило, благоприятствует той стороне, которая способна проявить терпение и принципиальность под давлением. /// nCa, 13 апреля 2026 г.