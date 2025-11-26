Представители швейных предприятий малого и среднего бизнеса Туркменистана повышают навыки конструирования и пошива одежды

В Ашхабаде с 17 по 21 ноября состоялся практический тренинг по конструированию и изготовлению одежды, в фокусе которого была мужская сорочка. Мероприятие было организовано Международным торговым центром (МТЦ) в рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским Союзом. Участниками тренинга стали 25 специалистов из швейных предприятий, ателье и дизайнерских студий частного сектора, которые получили доступ к современной европейской методике, применяемой в индустрии изготовления одежды.

Программа тренинга предусматривала детальное изучение немецкой методики «Müller&Sohn» в области конструирования мужской сорочки: от построения базовых основ и снятия мерок до моделирования изделий. В первые дни участники сконцентрировались на практическом конструировании, освоив полный цикл работы: от расчёта вспомогательных размерных признаков, построения рукавов и воротников до анализа дефектов посадки и разработки путей их устранения. Дополнительные практические занятия позволили слушателям самостоятельно выполнять все необходимые расчёты, составлять рабочую документацию и совершенствовать лекала.

В завершающие дни тренинга основное внимание участников было уделено моделированию различных видов рубашек, а также конструированию женских блуз. Итогом обучения стали выполненные практические задания и детальный разбор индивидуальных вопросов.

«Практическую пользу этого тренинга сложно переоценить. Я уверена, что благодаря таким знаниям и поддержке международных партнеров, наша текстильная продукция имеет все шансы успешно выйти на зарубежные рынки» – поделилась впечатлениями предприниматель Умида Кадырова, участница тренинга.

Данное обучение было проведено в рамках деятельности проекта по поддержке конкурентоспособности малых и средних предприятий и развитию экспортного потенциала текстильного кластера страны. Передача современных навыков конструирования и пошива способствует не только повышению качества продукции и развитию креативных индустрий, но и расширяет возможности для выхода туркменских производителей на региональные и международные рынки.

О проекте «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция»

Проект, финансируемый Европейским Союзом, направлен на содействие экономическому развитию и обеспечению достойного труда в Туркменистане путем улучшения делового климата и повышения конкурентоспособности МСП. Проект будет способствовать участию Туркменистана в региональной и глобальной торговле, в том числе с Европейским Союзом. ///nCa, 26 ноября 2025 г.