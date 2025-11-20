Огулджахан Атабаева провела в Санкт-Петербурге серию рабочих встреч на полях форума «Содружество Моды»

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева провела ряд плодотворных встреч с руководителями российских благотворительных и общественных организаций.

Встреча с Екатериной Дибровой, президентом Международного фонда развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова, была посвящена внедрению инновационных медицинских технологий.

Огулджахан Атабаева рассказала о масштабной государственной программе Туркменистана по модернизации здравоохранения и подчеркнула, что совместная работа с российскими партнёрами может стать важным вкладом в развитие стратегического туркмено-российского партнёрства.

С первым заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик Дианой Гурцкая стороны обсудили вопросы поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Символично, что встреча прошла во Всемирный день ребёнка. Стороны выразили готовность к дальнейшему обмену опытом в области инклюзивного образования и социальной адаптации.

На встрече с президентом благотворительного фонда «Георгин» Екатериной Рогожиной особое внимание было уделено реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Огулджахан Атабаева высоко оценила творческий подход российского фонда к организации досуга и самореализации подопечных и выразила заинтересованность в изучении этого опыта для реабилитационного центра и инклюзивного детского сада в Туркменистане.

«В настоящее время мы работаем над изучением возможностей расширения диапазона услуг, предоставляемых нашим Фондом. И в этой связи, считаем, что международная составляющая в деятельности Фонда должна развиваться, в первую очередь, за счет установления связей с потенциальными партнёрами в лице организаций гуманитарной направленности», – заявила Атабаева.

Напомним, что делегация Туркменистана во главе с Вице-президентом по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой находится в Санкт-Петербурге для участия в 4-м Международном форуме «Содружество Моды».

Форум «Содружество Моды» – Международный культурно-экономический проект, объединяющий на одной площадке представителей легкой промышленности и модного бизнеса государств СНГ, профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений стран Содружества. ///nCa, 20 ноября 2025 г.