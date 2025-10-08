Национальный Лидер Туркменистана призвал ОТГ к координации действий на мировой арене

На 12-м Саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале 7 октября 2025 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью, в которой подчеркнул ключевые аспекты сотрудничества тюркских государств и роль Туркменистана в укреплении мира, стабильности и культурных связей.

Подчеркнув сложный период в глобальной политике, он акцентировал важность координации действий для укрепления мира и доверия.

Он напомнил, что 2025 год объявлен ООН «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана, и пригласил участников на форум в Ашхабаде 12 декабря, посвященный этому событию и 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Национальный Лидер отметил, Туркменистан придаёт огромное значение наращиванию многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами ОТГ, прилагает большие усилия для укрепления и содержательного обогащения взаимовыгодных связей, в основе которых равноправие, взаимоуважение и стратегическое партнёрство.

Для достижения долгосрочных целей Туркменистан ведёт активную деятельность по реализации крупных проектов в области энергетики, транспорта и логистики, связи и в других стратегически значимых на региональном и международном уровне направлениях.

Выступление Национального Лидера туркменского народа на 12-м Саммите ОТГ

Уважаемый Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Гейдар оглы Алиев!

Уважаемые главы государств и правительств!

Уважаемые участники Саммита!

Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому брату Ильхаму Гейдар оглы Алиеву за приглашение на нынешнюю встречу высокого уровня и оказанное гостеприимство!

Организация тюркских государств представляет собой объединяющую наши дружественные народы международную структуру, которая основана на общности их истории, культуры, духовного наследия и языка. Её главная цель состоит в упрочении единства, уз дружбы и братства между странами тюркского мира, в координации совместных усилий и действий в региональном и международном масштабе.

Сегодня мировое сообщество переживает весьма непростой период в своём развитии, и в такой ситуации крайне важна скоординированность действий наших государств на международной арене. Одна из первоочередных для нас задач заключается в укреплении мира, стабильности и доверия на международной арене.

Пользуясь возможностью, хотел бы напомнить, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия». С большим уважением приглашаем вас всех на предстоящий 12 декабря нынешнего года в Ашхабаде Международный форум по случаю такого знакового события и 30-летнего юбилея нейтралитета Туркменистана.

Уважаемые братья!

Уважаемые участники Саммита!

Мы неизменно делаем акцент на следующем: культура, язык, традиции и обычаи у нас едины, и такая общность исходит из исторической действительности.

Наши предки основали государства, которые оставили значительный след в мировой истории, они также внесли колоссальный вклад в развитие культуры, торговли и управленческой практики. Среди них особое значение имеет и политическое наследие туркмен, родо­словная которых восходит к огузам.

За минувшие столетия туркмен­ский народ вместе с другими братскими народами преодолел большой исторический путь, и при этом не просто утверждал принципы, традиции и обычаи государственности, но и внёс существенный вклад в расширение взаимоотношений и культурного обмена, в построение различных торговых маршрутов на Евразийском пространстве.

Вместе с тем следует отметить и тот факт, что в течение прошедших веков проживающие в наших государствах народы поддерживали друг с другом политические, экономические и культурные связи. Тому пример – Великий Шёлковый путь.

Главные ветви этого тракта из Китая пролегали через наши братские страны и простирались до европейских государств: так, объединяя различные культуры, системы мировосприятия и экономические реалии, Великий Шёлковый путь позволял народам Азии, Ближнего Востока и Европы обмениваться знаниями, традициями и обычаями, духовными ценностями.

Уважаемые братья!

Уважаемые главы государств и правительств!

Туркменистан придаёт огромное значение наращиванию многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами, входящими в Организацию тюркских государств, прилагает большие усилия для укрепления и содержательного обогащения взаимовыгодных связей, в основе которых равноправие, взаимоуважение и стратегическое партнёрство.

Для достижения столь благородных и долгосрочных целей Туркменистан продвигает и ведёт активную деятельность по реализации крупных проектов в области энергетики, транспорта и логистики, связи и в других стратегически значимых на региональном и международном уровне направлениях.

Уважаемые братья!

Уважаемые участники Саммита!

В структуре отношений тюркских государств отдельная роль отводится культурно-гуманитарной сфере, сотрудничество в которой имеет огромное значение для сохранения, развития и популяризации в мире уникальных национальных особенностей, духовных ценностей наших народов. Здесь предлагаем усилить меры по проведению совместных культурно-массовых мероприятий. В частности, мы делаем многое для организации Дней культуры, театральных представлений, различных выставок, кинопоказов.

В скором времени намерены провести в Азербайджане Дни культуры Туркменистана.

Нами прилагаются и усилия для продвижения традиций ковроткачества двух народов, а также предусматривается взаи­модействие в возрождении древнего искусства разведения скакунов, в частности, ахалтекинской и карабахской пород. Упомянутые мероприятия, убеждены, будут способствовать значительному развитию культурных отношений. Полагаем целесо­образным проводить подобные мероприятия и с другими братскими государствами.

Считаем необходимым сфокусироваться и на расширении академических обменов по линии науки и образования, на налаживании программ студенческих стипендий, а также на совместной работе для изучения историко-­культурного наследия наших народов.

Что касается сферы спорта и физкультуры, то здесь будут полезными проведение международных турниров и тренировочных мероприятий между нашими странами, реализация программ, популяризирующих среди молодёжи физическую активность.

Следуя заветам предков развивать отношения дружбы и братства, Туркменистан всегда готов к более конструктивному и тесному сотрудничеству со всеми государствами, входящими в Организацию тюркских государств, для достижения озвученных ранее благородных целей, а также для решения стоящих перед нами важных задач.

Уважаемые братья!

В завершение желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в работе, а братским народам тюркских государств – благополучия, процветания, мирной и счастливой жизни! ///nCa, 8 октября 2025 г.