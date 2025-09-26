В Ашхабаде отпраздновали 76-ю годовщину образования Китайской Народной Республики

25 сентября 2025 г, в Ашхабаде Посол Китая в Туркменистане Цзи Шуминь провел торжественный прием по случаю 76-летия образования КНР.

Главным гостем от правительства Туркменистана выступил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

На мероприятии присутствовали главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также представители деловых кругов, общественности и СМИ.

«Китай и Туркменистан – не только всесторонние стратегические партнёры, но и соратники на пути модернизации и важные участники механизма «Китай-Центральная Азия». Сохраняются тесные контакты на высоком и высшем уровне между нашими странами, которые придают мощный импульс развитию двусторонних отношений. Председатель Си Цзиньпин и Президент Сердар Бердымухамедов в этом году дважды встречались, наметив перспективы и ориентиры на дальнейшее сотрудничество между нашими странами», – подчеркнул Цзи Шуминь в своей приветственной речи.

Рашид Мередов, в свою очередь, отметил историческую глубину связей между народами: более 2000 лет назад стороны подписали «клятвенный договор», объединенные устремлениями развивать многосторонние контакты на этом огромном геополитическом, геоэкономическом пространстве.

«Сегодня мы говорим о всестороннем стратегическом партнёрстве между двумя государствами. Это не просто энергетическая категория , это не термин , это суть содержания современных отношений между Туркменистаном и Китаем. Мы достигли высокого уровня нашего взаимодействия на международной политической арене, тесное взаимодействие Туркменистана с КНР в стенах Организации Объединённых Наций и других международных форматов, знаменуют собой яркое проявление высокого уровня доверия, которое сложилось 2000 лет назад между нашими народами», – отметил Мередов.

Министр также указал на расширяющееся экономическое сотрудничество с КНР в таких отраслях, как транспорт, газовый сектор, текстильная промышленность, образование, медицина, здравоохранение, спорт.

Ниже приводим полный текст выступления Посла Китая в Туркменистане Цзи Шуминя:

Уважаемый заместитель Председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Овезгельдыевич,

Уважаемые послы,

Дамы и господа,

АгшамыӉыз хайырлы болсун! (Добрый вечер!)

Хытай Халк РеспубликасыныӉ дӧредильмегиниӉ йетмиш алтынджи йыллыгыны беллемяге багышланан бу аджайып агшамда хеммяӉизи хош гӧрдук! (Рад приветствовать вас всех на этом замечательном вечере, посвящённом празднованию 76-й годовщины основания Китайской Народной Республики!)

Прежде всего, позвольте от имени Посольства Китая в Туркменистане выразить искреннюю признательность всем гостям, а также поблагодарить друзей, которые на протяжении долгого времени поддерживают развитие Китая и укрепление китайско-туркменской дружбы и сотрудничества.

Дамы и господа,

76 лет назад под сильным руководством Коммунистической партии Китая китайский народ основал Новый Китай, положив конец более чем столетней истории внешней агрессии и национального унижения, открыв новую главу в великом возрождении китайской нации.

За 76 лет под сильным руководством Коммунистической партии Китая народы всех национальностей страны, объединившись и преодолевая бесчисленные трудности, добились двух великих чудес – быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности, вписав в историю поистине выдающиеся достижения.

Особенно в новую эпоху, благодаря решительному руководству ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, в деле партии и государства были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования.

Мы построили всесторонное среднезажиточное общество и уверенно идём к цели всестороннего строительства великой социалистической модернизированной державы.

Великое возрождение китайской нации вступило в необратимую историческую стадию.

Совокупная национальная мощь Китая совершила исторический скачок.

Из бедной аграрной страны Китай превратился во вторую по величине экономику мира, крупнейшего производителя, лидера по товарной торговле и обладателя крупнейших валютных резервов.

В постоянных ценах объём китайской экономики в 2024 году вырос примерно в 234 раза по сравнению с периодом основания КНР, при среднем годовом росте около 7,9%.

Научно-технологический потенциал Китая непрерывно усиливается, модернизация национальной обороны и армии достигла значительного прогресса.

У нас построены крупнейшие в мире системы здравоохранения, образования и социального обеспечения. У нас – крупнейшая и наиболее быстрорастущая группа населения со средним доходом. Чувство безопасности, удовлетворённости и счастья китайского народа стабильно растёт.

Дамы и господа,

Китай настаивает на высококачественном развитии и рассматривает инновацию как основной драйвер роста.

Страна достигла значительных успехов в таких сферах, как авиация, космос, высокоскоростной поезд, автомобилестроение, чистая энергия, квантовая связь, искусственный интеллект и робототехника.

Вклад Китая в мировой экономический рост стабилизируется в регионе 30%.

Дамы и господа!

В качестве самой большой развивающейся страны, Китай привержен пути мирного развития.

Недавно мы торжественно отмечали 80-ю годовщину Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне. Наша цель – не забывать истории, чтить память павших героев, ценить мир и совместно строить лучшее будущее.

Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда будет движущей силой мира, стабильности и прогресса.

На недавней встрече в формате «ШОС плюс» Председатель Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобального управления, основанную на пяти принципах: суверенное равенство, верховенство международного права, мультилатерализм, человекоцентричный подход и ориентация на действия.

Это очередной важный вклад Китая в мировое развитие после Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, что отражает китайскую мудрость и подходы к совершенствованию глобального управления.

Дамы и господа!

Через два дня в Туркменистане будут отмечать 34-ю годовщину его независимости.

Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты, Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова страна добилась блестящих успехов в государственном строительстве и социально-экономическом развитии, внесла значительный вклад в обеспечение регионального и международного мира.

Как хороший друг и стратегический партнёр, мы искренне рады за туркменский народ.

Китай и Туркменистан – не только всесторонние стратегические партнёры, но и соратники на пути модернизации и важные участники механизма «Китай-Центральная Азия».

Сохраняются тесные контакты на высоком и высшем уровне между нашими странами, которые придают мощный импульс развитию двусторонних отношений.

Председатель Си Цзиньпин и Президент Сердар Бердымухамедов в этом году дважды встречались, наметив перспективы и ориентиры на дальнейшее сотрудничество между нашими странами.

Кроме этого, в этом году посетили Китай с визитом также Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова и Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Недавно в Туркменистане побывал заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета г-н Ван Юн, принявший участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Активные контакты на высшем уровне очень важны и полезны для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в конкретных сферах.

Процесс сопряжения Инициативы «Один пояс и один путь» со стратегией «Возрождение Великого Шелкового пути» Туркменистана создаёт обширные возможности для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Китайско-туркменское сотрудничество в энергетике дало явный пример равноправного, взаимовыгодного и устойчивого сотрудничества.

В течение 14 лет Китай работал как крупнейший торговый партнёр Туркменистана. Спектр сотрудничества в несырьевых секторах тоже неуклонно расширяется.

Культурно-гуманитарные связи, укоренённые в глубокой истории взаимодействия наших народов, обретают новое дыхание благодаря тесным торгово-экономическим связям.

Количество туркменских студентов в Китае продолжает увеличиваться. Обе страны успешно провели Годы культуры друг у друга.

Очень важно, что оживляются контакты и сотрудничество между регионами Китая и Туркменистана.

Дамы и господа!

Сегодня мир переживает беспрецедентные перемены, невиданные за столетие. Международное сообщество сталкивается с новыми вызовами и проблемами.

Только путём солидарности и сотрудничества возможно достичь взаимовыгодного результата и всеобщего развития.

Как сказал великий туркменский поэт Махтумкули: КёӉюллер, юреклер бир болуп башлар, тарста йыгын эряр топраклар-дашлар (Сердца и души объединяются в одно, И даже земля с камнями тают, если их сблизить.).

Китай готов с туркменской стороной приложить совместные усилия для полной реализации договорённостей на высшем уровне, углублять многоплановое стратегическое сотрудничество и совместно строить более тесное Сообщество единой судьбы Китая и Туркменистана, на благо наших стран и их народов!

Ӱнс берениӉиз Ӱчин саг болуӉ! (Спасибо за внимание! ) ///nCa, 26 сентября 2025 г.

Несколько фотографий с торжества: