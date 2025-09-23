Министр иностранных дел Туркменистана встретился с заместителями Генсекретаря ООН

22 сентября 2025 года на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел отдельные встречи с Заместителем Генерального секретаря ООН, Высоким представителем по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам, Рабаб Фатимой и Заместителем по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

На встречах обсуждали вопросы практической реализации итогов Третьей Конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Авазе и сотрудничество Туркменистана с ООН в области в поддержания мира.

В частности, на встрече с Рабаб Фатимой обсуждена практическая реализация Авазинской Политической декларации и Авазинской Программы действий на 2024–2034 годы. Туркменская сторона выразила заинтересованность в обмене видением и приоритетными мерами по их реализации.

Кроме того, туркменская сторона заявила о готовности активно использовать площадку 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для продвижения решений и инициатив, выработанных в рамках LLDC3, в том числе через организацию совместных мероприятий, посвящённых вопросам устойчивого развития.

Мередов и Розмари Дикарло обсудили ключевые направления взаимодействия Туркменистана с системой ООН в области поддержания мира, укрепления международной безопасности, превентивной дипломатии.

Была отмечена деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также инициативы Туркменистана, направленные на укрепление взаимного доверия между государствами.

В русле данных инициатив в повестку 80-й сессии Генассамблеи ООН включён пункт «Нейтралитет – во имя мира и безопасности», в рамках которого предполагается рассмотреть проекты резолюций «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития» и «Международный день посредничества». ///nCa, 23 сентября 2025 г.