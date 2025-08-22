Президенту Узбекистана вручили символический дар – верблюда и верблюжонка на саммите в Туркменистане

В рамках культурной программы трехстороннего саммита в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совместно посетили специальную площадку рядом с Конгресс-центром «Аваза».

Высоким гостям была представлена яркая шоу-программа национальной конной группы «Галкыныш», которая продемонстрировала грацию и мастерство ахалтекинских скакунов. Всемирно известная конноспортивная группа «Галкыныш» в этом году добилась значительных успехов, завоевав золотую награду на 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло и покорив публику на Международном фестивале этноспорта в Стамбуле.

В знак глубокого уважения к народу Узбекистана Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов преподнес Президенту Шавкату Мирзиёеву символический дар – верблюда и верблюжонка. В центральноазиатской традиции эти животные символизируют достаток и благополучие, отражая крепкие узы дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Президенту Азербайджана был вручен в дар ахалтекинский скакун по кличке Таус.

Культурное мероприятие подчеркнуло теплые отношения и взаимное уважение между Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном, создав позитивный настрой для трехстороннего саммита. Участие лидеров в культурной программе акцентировало важность культурного обмена для укрепления региональных связей и развития добрососедских отношений. ///nCa, 22 августа 2025 г.