Консенсус ради мира: В Пекине звучат голоса молодежи Глобального Юга

Эльвира Кадырова, Пекин, Китай, 28 июля 2025 г.

28 июля в Пекине состоялся Диалог молодёжных лидеров за мир “Консенсус ради мира: Голоса молодежи Глобального Юга в условиях затяжных и нарастающих геополитических конфликтов”, организованный Китайским народным обществом дружбы с заграницей.

Мероприятие объединило представителей молодежных объединений, министров, вовлеченных в дела молодежи, молодых предпринимателей из Туркменистана, Камбоджи, Кирибати, Вьетнама, Аргентины, США, Китая, Коста-Рики, Гватемалы, Кореи, Франции, Бразилии, Испании, Барбадоса— с целью совместного диалога о продвижении мира и солидарности в условиях нарастающей нестабильности.

Открывая встречу, председатель КНОДЗ Ян Ваньмин отметил, что в эпоху разделений и противостояний молодежь должна стать посланником мира. Он подчеркнул важность преодоления разногласий и построения сообщества единой судьбы, основанного на партнерстве и взаимном уважении. Лишь дружба служит основой стабильности межгосударственных отношений, и молодежь должна отвергнуть национализм, гегемонизм и односторонность, продвигая ценности сотрудничества.

Выступая от имени спортивного сообщества, министр по делам спорта Джен Фан Нау Таенг заявил, что мир — это не роскошь, а непременное условие устойчивого развития. Он призвал к инклюзивному национальному диалогу и подчеркнул, что процветание возможно только в условиях мира, который движет прогресс человечества.

Велимырад Овезов, руководитель глава департамента СМИ Центрального совета молодежи им. Махтумкули Туркменистана подчеркну, что Туркменистан, как постоянно нейтральная страна, неуклонно выполняет принятые на себя международные обязательства, выступая стратегическим партнёром ООН и выстраивая конструктивное сотрудничество по базовым векторам общемирового развития с учётом национальных интересов.

Одним из ключевых факторов успешного взаимодействия мирового сообщества сегодня признаётся международное молодёжное сотрудничество, поскольку молодёжь играет активную роль в построении светлого будущего планеты. В этом контексте особо следует отметить деятельность Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули, которая активно работает над воспитанием молодёжи в духе патриотизма и гуманизма, представляет интересы молодых граждан и способствует укреплению единства общества.

Представитель Туркменистана также рассказал о том, что в стране утверждена Стратегия международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023-2030 годы, подписанная Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Этот документ направлен на расширение связей с молодёжью других стран, реализацию совместных проектов и формирование условий для активного участия туркменской молодёжи в глобальных процессах.

Спикер обратил внимание на то, что в Национальной туристической зоне «Аваза» состоится Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3). Одной из важнейших задач мероприятия является укрепление взаимопонимания и расширение участия молодёжи в решении глобальных задач устойчивого развития.

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В ходе круглого стола отмечалось, что геополитические конфликты продолжают формировать глобальную повестку — от затяжных войн и экономической конкуренции до тенденций деглобализации. Участники круглого стола обсудили вызовы, с которыми сталкивается молодежь Глобального Юга. Среди них — цифровое неравенство, ограниченный доступ к образованию, вынужденная миграция и отсутствие участия в процессах принятия решений.

Несмотря на сложности, молодежные лидеры продемонстрировали стремление участвовать в международных миротворческих инициативах. Обсуждение выявило барьеры – от затрудненного доступа к образованию и технологиям до изменения климата. Выступления спикеров стали мощным посланием: Устойчивый мир начинается с диалога, а диалог начинается с молодёжи.

Особое внимание было уделено поддержке многосторонних платформ и местных институтов, способных усилить роль молодежи как конструктивной силы в построении мира.

В мире, где геополитическая напряжённость, климатические изменения и социальные неравенства создают всё новые вызовы, голос молодёжи становится ключевым в поиске устойчивых решений. Пекин, как один из исторических и культурных центров глобального Юга, не случайно стал организатором Диалога: Китай активно продвигает инициативы, направленные на международное сотрудничество, такие как «Один пояс, один путь», и стремится укрепить свою роль в международном диалоге.

О КНОДЗ

Созданное 5 мая 1954 г. первоначально как организация по развитию культурных связей с зарубежными странами, Китайское народное общество дружбы с заграницей (КНОДЗ) в настоящее время превратилось в лидера китайской народной дипломатии. Отделения КНОДЗ сегодня действуют во всех провинциях, городах центрального подчинения, автономных округах, городах, городских и сельских крупных поселениях страны.

КНОДЗ поддерживает связи и контакты практически со всеми регионами и странами мира и более, чем с 500 различными зарубежными организациями; занимается установлением и развитием побратимских связей с городами и другими административными единицами иностранных государств. ///nCa, 28 июля 2025 г.

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