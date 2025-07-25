Национальный Лидер туркменского народа проинспектировал готовность Авазы к приему Третьей конференции  ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

В Туркменистане активно готовятся к проведению Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В рамках подготовки к ней Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят, чтобы лично проконтролировать ход работ.

В центре внимания визита Героя-Аркадага оказался международный аэропорт Туркменбаши, который станет одним из главных транспортных узлов для прибывающих на конференцию гостей. Как известно, в преддверии конференции аэропорт был модернизирован.

Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел международный пассажирский терминал и пункт паспортного контроля, подчеркнув важность обеспечения высококачественного обслуживания. В ходе визита была представлена новая хозяйственная техника, поступившая в аэропорт.

Национальный Лидер лично протестировал состояние взлётно-посадочных полос международного аэропорта Туркменбаши, проехав по ВПП на высокоскоростном спорткаре. При реконструкции ВПП были применены инновационные технологии, что крайне важно для обеспечения безопасности полётов. Помимо этого, была проверена дорога, ведущая в аэропорт.

Далее Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Национальную туристическую зону «Аваза», где состоятся основные культурные мероприятия в рамках предстоящего форума. Он ознакомился с ходом строительных работ и благоустройством приморской инфраструктуры.

Аркадаг подчеркнул, что предстоящие торжества позволят значительно укрепить культурные связи между странами, демонстрируя достижения дружественных народов. Он также акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода на всех этапах подготовки к конференции, включая организацию парковочных мест.

Важной частью визита стала прогулка по Каспийскому морю на судне. Секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б. Гундогдыев проинформировал о характеристиках судов, которые будут обеспечивать порядок на морских просторах страны во время международного форума.

В завершение своего визита в Балканский велаят Национальный Лидер провел рабочее совещание, посвященное вопросам организации Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что министерства и ведомства страны ведут активную подготовку к этому крупному международному мероприятию. Он также упомянул о подписании Соглашения между Правительством Туркменистана и ООН о проведении данной конференции, акцентировав внимание на необходимости успешного выполнения задач, вытекающих из этого документа.

В ходе совещания были затронуты вопросы благоустройства и обеспечения чистоты в НТЗ «Аваза», создания в отелях условий для качественного оказания услуг иностранным гостям, включая медицинские, а также обеспечения работы скорой помощи и торговых точек. Также в фокусе совещания были вопросы поддержания общественного правопорядка и безопасности, в связи с чем военным и правоохранительным органам было поручено контролировать ситуацию.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана также подчеркнул важность высокого организационного уровня культурно-гуманитарных мероприятий, таких как концерт дружбы и фестиваль национальных блюд, приуроченные к национальным дням стран Центральной Азии. В завершение он дал поручения по эффективному использованию интернет-ресурсов для широкого освещения предстоящей конференции.

Завершив свою рабочую поездку в Балканский велаят, Гурбангулы Бердымухамедов вылетел в Ашхабад, где его встретили официальные лица. ///nCa, 25 июля 2025 г.