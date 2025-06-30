В Туркменистане создается государственный реестр избирателей

Меджлис Туркменистана принял новый Закон «О Едином государственном реестре избирателей», направленный на совершенствование избирательной системы страны с учетом современных цифровых реалий.

Закон был разработан в тесном сотрудничестве с Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане и представляет собой важный шаг на пути к цифровой трансформации процессов, связанных с реализацией избирательных прав граждан.

Целью нового закона является создание централизованной цифровой информационной системы, которая обеспечит надежный государственный учет граждан, обладающих избирательным правом.

Единый государственный реестр избирателей будет служить платформой для хранения, обработки и использования достоверных и полных сведений о гражданах Туркменистана, имеющих право участвовать в выборах и референдумах.

Закон содержит чётко определённые понятия, касающиеся работы реестра: база данных, персональные данные избирателей, избирательный адрес, органы управления реестром, группы по ведению и обслуживанию системы. Предусмотрены правила хранения и обновления информации, защита персональных данных, порядок их предоставления, а также механизмы обжалования решений или действий органов, ответственных за ведение реестра.

Принятие закона согласуется с положениями «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы» и «Государственной программы развития цифровой экономики на 2021–2025 годы».

Создание Единого государственного реестра избирателей позволит Туркменистану создать прочную цифровую основу для проведения выборов, соответствующую международным стандартам. ///nCa, 30 июня 2025 г.