Парламент принял новую редакцию Гражданского кодекса Туркменистана

28 июня 2025 года состоялось девятое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва, ставшее важной вехой в развитии законодательной системы страны. На заседании были рассмотрены и приняты ряд законопроектов, разработанных в соответствии с приоритетами государственной политики. В заседании приняли участие представители профильных министерств, ведомств и средств массовой информации, что подчеркивает открытость и коллегиальность законодательного процесса.

Ключевым событием заседания стало принятие Закона Туркменистана «Об утверждении и введении в действие новой редакции Гражданского кодекса Туркменистана». Этот шаг знаменует важный этап в модернизации правовой системы страны, направленной на соответствие современным экономическим, социальным и международным реалиям.

Гражданский кодекс Туркменистана был впервые принят в 1998 году и вступил в силу 1 января 1999 года. Его принятие стало знаковым событием, ознаменовавшим новую эпоху в развитии рыночной демократии и приватизации. Кодекс закрепил такие основополагающие принципы, как равенство всех форм собственности, равноправие участников гражданско-правовых отношений и свобода договора, заложив основу для формирования правовой системы, ориентированной на рыночную экономику.

За более чем четверть века независимый и нейтральный Туркменистан прошел несколько этапов развития. Активная интеграция страны в международное пространство в политической, экономической, правовой и других сферах, развитие рыночной экономики, предпринимательства и бизнеса, а также расширение прав и свобод человека выявили необходимость модернизации Кодекса в соответствии с современными реалиями.

Проект новой редакции Гражданского кодекса был разработан при участии экспертов из Германии, что обеспечило учет международного опыта. Работа над Кодексом велась с учетом задач, поставленных Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в его программном выступлении на первой сессии Меджлиса седьмого созыва. Обновленный Кодекс вобрал в себя накопленный за годы независимости опыт Туркменистана, общепризнанные нормы международного права и передовые практики других стран.

Директор Института государства, права и демократии Туркменистана, доктор юридических наук Ягмыр Нуриев отметил, что новая редакция Кодекса обеспечивает ясность и доступность терминов и понятий, используемых в общей части документа. Была проведена работа по разъяснению общих положений в отдельных главах Кодекса и специальном законодательстве, а также по формированию четких норм их применения.

Одним из значимых нововведений стало включение в структуру Кодекса специального раздела о международном частном праве. Это направлено на обеспечение гармонизации туркменского законодательства с международными нормами и облегчение регулирования отношений с участием иностранных граждан и юридических лиц.

Новая редакция Гражданского кодекса включает ряд значительных изменений, отражающих современные правовые и экономические реалии. Термины, используемые в Кодексе, определены в соответствии с практикой национального законодательства, а их содержание раскрыто максимально полно. Структура разделов, глав и статей приведена в соответствие с Законом Туркменистана «О правовых актах». Положения Кодекса модернизированы в соответствии с Конституцией Туркменистана и действующим законодательством.

Кодекс регулирует широкий спектр гражданско-правовых отношений, включая:

– Предпринимательскую деятельность и банкротство физических лиц.

– Правоспособность, совершеннолетие и права собственности граждан.

– Опеку и попечительство.

– Государственную регистрацию актов гражданского состояния.

– Право на создание общественных объединений и фондов.

– Право собственности, включая соседские права, залог и ипотеку.

– Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

– Обязательственное и договорное право.

– Права интеллектуальной собственности.

– Страхование и банковские услуги.

– Долговые обязательства и возмещение вреда.

– Арендные, наследственные и иные отношения.

Кроме того, в Кодекс включена новая глава, регулирующая благотворительную деятельность, что подчеркивает приверженность Туркменистана развитию социальной ответственности и гражданской активности.

Принятие новой редакции Гражданского кодекса Туркменистана, разработанной в соответствии с Конституцией и международными правовыми нормами, станет важным шагом в совершенствовании законодательной базы гражданско-правовых отношений. Кодекс укрепляет правовые основы для регулирования отношений с участием иностранных лиц или элементов, способствуя дальнейшей интеграции Туркменистана в мировое правовое и экономическое пространство. ///nCa, 30 июня 2025 г.