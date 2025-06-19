Тарик Саиди

Когда я готовил материал для своей предыдущей статьи “Отзывчивый нейтралитет Туркменистана и безотлагательная ответственность мирового сообщества”, мое внимание привлекла последовательная позиция главы МАГАТЭ Гросси.

7 октября 2024 года агентство Reuters сообщило, что Гросси призвал все стороны проявлять “максимальную сдержанность” в отношении ядерных объектов Ирана, предупредив, что атаки на такие объекты, как Натанз или Фордо, могут привести к “очень серьезным радиологическим последствиям”. Он подчеркнул, что ядерные объекты должны быть закрыты для военных действий, чтобы избежать “очень серьезного прецедента” и обеспечить ядерную безопасность.

Мы получили информационное сообщение от посольства Ирана в Туркменистане от 19 июня 2025 года, в котором также подчеркивается позиция Гросси. — Вот соответствующая цитата из заявления: “Как было подтверждено Генеральным директором МАГАТЭ, г-ном Рафаэль Гросси, в ходе недавней чрезвычайной сессии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в резолюциях Генеральной конференции МАГАТЭ GC(XXIX)/RES/444 и GC(XXXIV)/RES/533 четко указано, что любое вооруженное нападение на ядерные объекты, предназначенные для мирных целей, представляет собой нарушение Устава ООН, Устава Организации Объединенных Наций. МАГАТЭ и основополагающие принципы международного права. В этих резолюциях подчеркивается серьезная опасность, которую такие нападения представляют для ядерной безопасности, и подчеркивается их глубокое дестабилизирующее воздействие на региональный и международный мир”.

Отчеты Совета управляющих МАГАТЭ за 2024 год (например, GOV/2024/37, июнь 2024 г., и последующие обновления), а также комментарии Гросси в “Аль-Монитор” от 14 ноября 2024 г. подтверждают, что МАГАТЭ постоянно сообщало, что обогащение урана в Иране до 60%.(почти оружейного уровня) вызывает обеспокоенность, но “нет никаких свидетельств” активной программы создания ядерного оружия.

Сообщения X (Twitter) за октябрь–ноябрь 2024 года (например, @IAEAorg, @Reuters) подтверждают предупреждения Гросси о ядерной безопасности и рисках нанесения ударов по иранским объектам. Например, публикация МАГАТЭ от 8 октября 2024 года, связанная с заявлением Гросси, призывающим к сдержанности для защиты ядерных объектов.

При написании этого материала мы должны повторить, что наша редакционная политика в nCa полностью соответствует принципу постоянного нейтралитета Туркменистана. Именно поэтому мы всегда безоговорочно поддерживаем внешнеполитические заявления и позиции Туркменистана.

В рамках этой политики мы воздерживаемся от комментариев по поводу динамики активного конфликта. Однако этот конкретный аспект ирано-израильского конфликта, то есть атака на гражданские ядерные объекты в Иране, относится к отдельной категории. Разрушение атомной электростанции в результате аварии или нападения, скорее всего, приведет к возникновению ситуации, подобной Чернобыльской, и данная перспектива действительно беспокоит.

Не будем забывать, что текущий год – год мира и доверия, и все мировое сообщество привержено этому лозунгу. В будущем позиция МАГАТЭ должна служить ориентиром. /// nCa, 19 июня 2025 г.