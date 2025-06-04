Совершенство в белом: Китайская конная культура и фарфор Дэхуа в Ашхабаде

Эльвира Кадырова, фото – Тамир Шакиров

В галерее Государственной академии художеств Туркменистана в Ашхабаде открылась уникальная выставка «Китайская конная культура 2025». Около 150 экспонатов — седла, картины, фотографии, скульптуры, каллиграфические работы и изделия из бумаги — раскрывают глубокую связь Китая и Туркменистана через любовь к лошадям и мастерство ремесел.

Второй раздел посвящен фарфору из уезда Дэхуа (городской округ Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь). История этого ремесла насчитывает более 4000 лет.

Белый цвет, один из пяти благородных в китайской традиции, считался древними мастерами основой всего сущего.

Нефритово-белый и маслянисто-белый фарфор Дэхуа расцвел в эпоху династий Тан и Сун, достигнув пика в период Юань и Мин (1368–1644 гг.). С X века эти изделия стали важной частью торговли между Китаем и Западом, а с XIV века мастера, такие как Чаочжоу (династия Мин), принесли фарфору Дэхуа мировую славу – эти изделия стали украшать коллекции ценителей фарфора по всему миру. Со временем ремесленники обогащали искусство новаторскими идеями, расширяя тематику и совершенствуя техники.

На выставке представлены 40 современных шедевров фарфора, разделенных на шесть тем: «Лунма (Лошадь-дракон)», «Прекрасная юность», «Голоса цветов», «Непоколебимый дух», «Дух народа» и «Новые рубежи».

В скульптурах запечатлены герои легенд, фрагменты из жизни ученых, мифические существа. Все они выполнены с удивительной живостью, демонстрируя глубину основной идеи и высокий уровень мастерства.

И конечно особый раздел посвящен изображениям лошадей. Эти глянцевые белоснежные скульптуры навевают фантазии – сотни лет назад, когда легенды об ахалтекинских скакунах с земель Туркменистана распространялись на восток по Шелковому пути, слава о роскоши фарфора Дэхуа следовала на запад яркими караванами, которые пересекали земли Туркменистана.

Совершенство и вечность…пожалуй это те словесные ассоциации, которые роднят фарфор Дэхуа и Ахалтекинских скакунов.

Лошадь занимает особое место в культурах обоих народов. В Китае коневодческие традиции уходят вглубь тысячелетий, а в Туркменистане ахалтекинские скакуны прославились как «небесные кони».

Скакуны стали частью китайской культуры, а их значение подтверждает включение ахалтекинского коневодства и традиций украшения лошадей, наряду с китайским «Праздником весны», в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Любовь к лошадям объединяет Китай и Туркменистан на протяжении веков. Ассоциация коневодства Китая и Государственное объединение «Туркмен атлары» более десяти лет успешно реализуют стратегическое соглашение, развивая сотрудничество в коневодческой отрасли. В 2026 году, согласно китайскому календарю, наступит Год лошади, что делает выставку особенно символичной.

Экспозиция организована при поддержке Информационного бюро Государственного совета КНР, Министерства сельского хозяйства КНР, Министерства культуры и туризма КНР, Посольства КНР в Туркменистане, Министерства культуры Туркменистана, Государственной академии художеств Туркменистана, Посольства Туркменистана в КНР и других организаций. Один из стендов гласит: «Мы посвящаем выставку «Китайская конная культура 2025» трудолюбивому, мужественному, целеустремленному туркменскому народу, а также вечной дружбе между Китаем и Туркменистаном».

Выставка открыта до 6 июля 2025 года. Не упустите шанс прикоснуться к совершенству, где фарфор и «небесные кони» рассказывают историю культурного единства. ///nCa, 4 июня 2025 г.

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