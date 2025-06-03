Глобальное влияние наследия Махтумкули Фраги: онлайн-лекция в Ташкентском государственном университете

Дерья Сойсал

2 июня 2025 года в Ташкентском государственном университете востоковедения состоялась онлайн-лекция на тему “Идеи Махтумкули Фраги и их всемирное влияние”, организованная кафедрой истории народов Центральной Азии в сотрудничестве с отделом докторантуры. Мероприятие провела Дерья Сойсал, научный сотрудник бельгийского Université libre de Bruxelles и эксперт по центральноазиатским исследованиям.

В своей лекции эксперт исследовала философские аспекты поэзии Махтумкули, предложив глубокий анализ таких тем, как гуманизм, свобода, национальное пробуждение и суфизм. Она отметила, что произведения Махтумкули изучают и высоко ценят не только в Туркменистане, но и в Турции, Иране, Азербайджане, Узбекистане и даже в академических кругах Западной Европы.

После презентации участники задавали вопросы, обсуждая переводы произведений Махтумкули, его роль в формировании национальной идентичности и общечеловеческие ценности, отраженные в его произведениях.

Эта онлайн-лекция пролила новый свет на глобальное значение литературного наследия Центральной Азии, в частности, на мировое влияние творчества Махтумкули. Идеи, которыми поделилась Дерья Сойсал, были высоко оценены слушателями и послужили основой для будущего академического сотрудничества. ///nCa, 3 июня 2025 г.