ПРООН и ГЭФ поддерживают Туркменистан в укреплении охраны биоразнообразия и экологического управления

Ашхабад, Туркменистан – 22 мая 2025 года – В рамках совместного проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод» в здании ООН в Ашхабаде прошёл круглый стол высокого уровня. Гибридный формат мероприятия объединил экспертов, представителей государственных органов и партнёров для обсуждения ключевых результатов недавнего мониторинга биоразнообразия и изучения стратегических возможностей для укрепления природоохранного законодательства в Туркменистане.

В центре внимания обсуждений находились вопросы усиления защиты критически важных экосистем посредством создания буферных зон и экологических коридоров, основанных на научных данных и современных технологиях мониторинга. Участники также рассмотрели необходимые правовые механизмы, поддерживающие эти усилия, включая трансграничное сотрудничество и интеграцию с международными стандартами. На мероприятии были представлены результаты анализа национального законодательства в области экологических коридоров, включая положения о трансграничной кооперации.

Круглый стол подчеркнул важность эффективного управления особо охраняемыми природными территориями и включения оценки экосистемных услуг для поддержки целей устойчивого развития. В завершение участники выразили общую приверженность делу продвижения охраны биоразнообразия, совершенствования экологического управления и устойчивого использования земельных ресурсов в Туркменистане.

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Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня биологического разнообразия — 22 мая, в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии. ///nCa, 23 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)