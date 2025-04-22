Правительственная делегация Туркменистана посетила с рабочим визитом Южную Корею

С 16 по 19 апреля 2025 года состоялся рабочий визит Правительственной делегации Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Б. Аннамаммедовым в Республику Корея. В ходе визита были проведены встречи с правительственными чиновниками Республики Корея, а также с руководителями и представителями корейских компаний и финансовых институтов. Делегация также посетила производственные объекты.

16 апреля 2025 года

Делегация, возглавляемая председателем Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана г-ном Д. Оразовым, посетила производственный комплекс EMKorea, где производятся медицинские изделия одноразового использования и сопутствующие технологии.

Туркменская делегация была ознакомлена с деятельностью компании по проектированию, изготовлению и монтажу оборудования, используемого для производства шприцев, игл и инфузионных наборов. В ходе визита были продемонстрированы полностью автоматизированные машины для сборки инфузионных наборов, инсулиновые шприцы, иглы с фильтром, безопасные шприцы, иглы для безопасных ручек, полностью автоматизированные системы сборки и упаковки, а также блоки поставки запасных частей.

Заместитель Председателя Кабинета Министров г-н Б. Аннамаммедов провел встречу с председателем Корейской комиссии по корпоративному партнерству (Korea Commission for Corporate Partnership) г-ном Ли Дал Гоном (ранее возглавлявшим межпарламентскую группу дружбы Корея-Туркменистан).

Председатель Правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана г-н Р. Джепбаров, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана г-н Д. Оразов и председатель Государственного концерна “Туркменхимия” г-н Д. Сапбаев провели встречу с руководителями Kookmin Bank – один из ведущих частных банков Республики Корея.

Подчеркнув важность сотрудничества между финансовыми институтами Туркменистана и Республики Корея, туркменская сторона выразила заинтересованность в расширении этих отношений и предложила изучить возможность подписания в будущем рамочного соглашения между банками двух стран. Представители Kookmin Bank, в свою очередь, выразили свою заинтересованность и готовность изучить возможности для взаимного сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили участие корейских компаний в проектах, планируемых в рамках Медицинского кластера, который будет создан в городе Аркадаг.

Члены правительственной делегации Туркменистана провели встречу в штаб-квартире Экспортно-импортного банка Кореи (K-Exim) с президентом Банка господином Юн Хи Суном, а также руководителями ряда структурных подразделений Банка.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию проекта медицинского кластера в городе Аркадаг, а также важные вопросы, связанные с сотрудничеством в газовой и химической отраслях. Также были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества в различных областях.

С точки зрения дальнейшего развития сотрудничества в банковско-финансовом секторе обе стороны подчеркнули важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне 2024 года между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Экспортно-импортным банком Кореи. В этой связи туркменская сторона подтвердила приверженность правительства поддержанию конструктивного и эффективного сотрудничества с соответствующими учреждениями Республики Корея, включая ее финансовые структуры.

17 апреля 2025 года

17 апреля 2025 года туркменская делегация продолжила свою программу посещением производственных мощностей ABIMAN Engineering и Shinsung E&G.

В ходе визита в ABIMAN Engineering делегация ознакомилась с возможностями компании в области робототехники и производства медицинского оборудования. Компания продемонстрировала свои решения в области автоматизации, интеллектуальных производственных технологий и робототехнических систем, включая промышленных роботов, многосуставных роботов и коллаборативных роботов (cobots), продемонстрировав вживую их функциональность.

В тот же день делегация также посетила производственный комплекс Shinsung E&G. Там туркменской стороне было представлено проектирование и эксплуатация высокоточных чистых помещений – критически важных компонентов на предприятиях по производству медицинских изделий, обеспечивающих стерильные условия производства. Эффективность использования технологий компании для чистых помещений была продемонстрирована на практике.

Кроме того, делегация ознакомилась с решениями Shinsung E&G в области солнечной энергетики, включая солнечные панели и системы хранения аккумуляторных батарей.

В Министерстве иностранных дел Республики Корея председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана г-н Д. Оразов провел встречу с генеральным директором Бюро по делам Северо-Восточной и Центральной Азии г-ном Кан Ен Шином.

Главной темой встречи стала успешная реализация проекта по строительству завода по производству медицинского оборудования в городе Аркадаг. Стороны обсудили практические шаги и механизмы координации, необходимые для обеспечения успешной и своевременной реализации проекта

18 апреля 2025 года

18 апреля 2025 года правительственная делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров господином Б. Аннамаммедовым провела встречу с председателем Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Юн Джин Сиком.

В начале встречи корейская сторона тепло поприветствовала туркменскую делегацию и отметила, что нынешний визит оказался весьма успешным. Было подчеркнуто, что проведенные встречи и подписанные в ходе визита документы, несомненно, выведут двусторонние экономические отношения на новый уровень. Обе стороны также обсудили деятельность Туркмено-корейского делового совета, дав ему положительную оценку и выразив взаимную заинтересованность в полном использовании его потенциала.

Туркменская сторона поделилась информацией о реализуемых проектах с участием корейских партнеров по строительству промышленных объектов в Туркменистане. Особое внимание было также уделено развитию “Умного города Аркадаг”. Было подчеркнуто, что корейские компании приглашаются к участию в различных тендерах, объявленных для строительства объектов в городе.

Корейская сторона подтвердила, что KITA готова оказать содействие в налаживании сотрудничества между корейскими компаниями и соответствующими туркменскими партнерами в приоритетных секторах.

В завершение встречи туркменская сторона пригласила Юн Джин Сика принять участие в Международном форуме высокого уровня, который состоится 12 декабря 2025 года в Ашхабаде и будет посвящен 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия.

В тот же день состоялась встреча делегации Туркменистана с Ким Джин Пе, председателем Global innovation studies и бывшим спикером Национальной ассамблеи Республики Корея.

Корейскую сторону также представляли г-н Менг Сон Гю, член Национальной ассамблеи Кореи и председатель Комитета по земле, инфраструктуре и транспорту от Демократической партии, а также г-н Ким Юн Сик, глава торговой компании “Shindong Enercom Inc.”, и представитель от компании “DYNPF”.

В ходе встречи председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг г-н Д. Оразов вручил г-ну Ким Чжин Пе официальное приглашение принять участие в международном форуме, посвященном 30-летию нейтралитета.

Ким Джин Пе подтвердил свое намерение принять участие в форуме.

После этого стороны обсудили ключевые вопросы повестки дня туркмено–корейских отношений и определили перспективные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества. Туркменская сторона представила информацию о крупных национальных проектах, в частности о развитии “умного” города Аркадаг, и выразила заинтересованность в установлении партнерских отношений с авторитетными южнокорейскими компаниями в этой области.

В отеле Lotte состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и корейской компанией Meditech Co., Ltd.

В мероприятии с корейской стороны также приняли участие г-жа Чон Ын Ен, генеральный директор Бюро медицинской промышленности Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея, а также другие официальные лица Министерства и представители Корейского института развития индустрии здравоохранения.

После церемонии подписания г-н Оразов провел отдельную встречу с г-жой Чон Ын Ен и другими корейскими представителями. Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества между корейскими государственными учреждениями и компаниями в реализации проектов в рамках медицинского кластера города Аркадаг.

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В рамках визита Daewoo Engineering & Construction и Государственный концерт «Туркменхимия» подписали рамочное соглашение по проекту строительства завода по производству минеральных удобрений в Туркменабаде. ///nCa, 22 апреля 2025 г.