Экономический Форум Паландёкен пройдет в Эрзуруме

Erzurum Palandoken Ski Resort

Город Эрзурум, расположенный на востоке Турции и объявленный туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2025 году, готовится принять Экономический форум Паландёкен, который состоится 26–27 апреля 2025 года.

Мероприятие пройдёт под темой: «Справедливое будущее в умном мире: интеллектуальная экономика и глобальное неравенство». Ведущие политики, учёные и предприниматели из разных стран соберутся для обсуждения влияния цифровой трансформации, особенно искусственного интеллекта, на современные экономики.

На форуме запланированы пять основных и две специальные сессии, в которых примут участие спикеры не только из стран-членов ОЭС, но и из Швейцарии, Франции, Великобритании, США и ОАЭ. Также в рамках форума пройдут: саммит министров туризма, церемония посадки деревьев от имени стран ОЭС и открытие региональной ярмарки вакансий KUDAKAF’25 в Северо-Восточной Анатолии.

Erzurum Castle and City View

Эрзурум – круглогодичная жемчужина туризма

Эрзурум, провинция, где пройдёт форум, расположена у подножия горы Паландокен, одного из ведущих центров зимнего туризма в Турции. Курорт Паландокен славится своими легендарными склонами, самой длинной горнолыжной трассой в стране и освещёнными трассами для ночного катания. Благодаря этим преимуществам Эрзурум был удостоен звания Европейской столицы зимних видов спорта 2025 года от Федерации ACES.

Yakutiye Madrasa

Тем не менее, Эрзурум – это не только зимний, но и всесезонный туристический центр. Особенно весной город открывает свои природные и исторические красоты для прогулок, экскурсий и активного отдыха.

Эрзурум – древний город на Великом Шёлковом пути, игравший важную роль в истории региона. Архитектурные памятники, такие как Большая мечеть времён Салтукидов, медресе с двойными минаретами эпохи Сельджуков, медресе Якутие времён Ильханидов и знаменитые мавзолеи «Три гробницы» – яркие примеры анатолийской монументальной архитектуры. Дом-музей Ататюрка и здание Эрзурумского конгресса также несут огромную историческую ценность.

Double Minaret Madrasa

Любители природы тоже найдут здесь немало впечатляющих мест. Вдоль маршрута Восточного экспресса находятся водопад Тортум – один из самых высоких в Турции, одноимённое озеро в Узундере, необычные «Красные феи» в Нармане и синие вулканические озёра среди зелёных долин в Испире. Исторический город Олту знаменит своими изделиями из одноимённого камня, а река Чорух популярна среди любителей рафтинга и каякинга.

Gastronomy- Cag Kebap

Кулинарная культура Эрзурума – это отдельная история. Здесь стоит попробовать знаменитый «Джаг-кебаб», тушёную фасоль из Испира и десерт кадаиф долмасы, приготовленный из обжаренных в масле и залитых сиропом ореховых рулетиков из тонкого теста. Регион также славится такими продуктами с географическим обозначением, как сыр «Чивил», шелковичный сироп из Карнаваса и эрзурумская водяная выпечка «су бюрек».

Tortum Waterfall Erzurum

///nCa, 21 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)