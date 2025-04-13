Туркменистан повышает невосприимчивость производства хлопка к внешним воздействиям и эффективность борьбы с вредителями зерновых

Сельскохозяйственный сектор является основой экономики и продовольственной безопасности Туркменистана, составляя около 12 процентов его валового внутреннего продукта (ВВП). Сельское хозяйство, обеспечивающее население продовольствием, а агропромышленный комплекс сырьем, является основой обеспечения устойчивости продовольственных систем и экономической стабильности, при этом хлопок и зерновые культуры играют в этом ведущую роль.

Туркменистан является одним из крупнейших производителей хлопка в Центральной Азии, его производство вносит вклад в экономику и обеспечивает валютные поступления, а также представляет собой существенный источник дохода и занятости для сельских жителей. Зерновые культуры, такие как ячмень, кукуруза, рис и пшеница, также крайне важны для экономической стабильности страны, составляя основу традиционных рационов питания и способствуя поддержанию уровня продовольственной самообеспеченности. Среди зерновых культур пшеница является наиболее значимой с точки зрения объемов урожая и общего объема производства, что делает ее крайне важной культурой в национальной стратегии обеспечения продовольственной безопасности страны.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) поддерживает усилия Туркменистана по укреплению этих двух приоритетных направлений в рамках двух реализуемых под эгидой Программы технического сотрудничества ФАО (ПТС) проектов: «Укрепление потенциала технологических инноваций и научных исследований для достижения устойчивого и невосприимчивого к климату производства хлопка» и «Оказание поддержки по повышению потенциала в области борьбы с вредителями зерновых культур». Реализация проектов началась после успешного проведения ФАО в марте в Ашхабаде совместного установочного семинара по этим двум проектам, на котором ключевые субъекты собрались, чтобы предпринять первые шаги по обеспечению работы проектов.

Удовлетворение потребностей

Проблемы, с которыми сталкиваются сектор по выращиванию хлопчатника и сектор по выращиванию пшеницы и зерновых, отличаются, но при этом частично взаимосвязаны. Оба сектора сталкиваются с проблемой возникновения новых вредителей и болезней, а также проблемами, вызванными или усугубляемыми изменением климата, такими как экстремальные погодные явления, как, например, засуха или жара. Одной из наиболее острых проблем промышленности по производству хлопка является деградация почвы, в частности засоление, вызванное неправильным использованием систем орошения, которое подрывает долгосрочную устойчивость сельского хозяйства. В секторе по выращиванию пшеницы и зерновых биотические стрессовые факторы, такие как вспышки вредителей и болезней, являются основным источником потерь урожая, вызывая снижение производительности и ослабляя невосприимчивость к внешним воздействиям.

«ФАО продвигает решения, способствующие улучшению производства хлопка за счет более активного применения устойчивых методов ведения сельского хозяйства, а также за счет применения инновационных и экологически чистых технологий и устойчивых методов борьбы с вредителями для защиты сельскохозяйственных культур», – сказал Артур Шамилов, специалист ФАО по сельскому хозяйству и ведущий технический специалист проектов.

Проект подчеркивает необходимость повышения потенциала и внедрения мер интегрированной защиты (ИЗР) зерновых культур. ИЗР – это комплексный подход к борьбе с вредителями и болезнями, направленный на минимизацию использования вредных пестицидов, усиление охраны биологического разнообразия и сохранение экологического равновесия. Эти необходимые изменения позволят лучше адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям и будут способствовать обеспечению долгосрочной защиты окружающей среды, экономическому росту и расширению источников средств к существованию.

Для решения этих проблем и привлечения внимания к поиску решений на установочном семинаре была создана платформа для обмена информацией и анализа существующих проблем и возможностей в сельскохозяйственном секторе, в работе которой приняли участие более 30 человек – технические эксперты, должностные лица органов государственного управления и представители научно-исследовательских институтов и объединений Туркменистана. Эксперты ФАО и местные партнеры предоставили ценную информацию и данные о существующих институциональных возможностях и условиях в этих секторах, заложив основу для повышения объемов производства хлопка и борьбы с вредителями зерновых культур. За счет наращивания потенциала и содействия обмену знаниями проекты ФАО призваны обеспечить получение в долгосрочной перспективе больших результатов, обеспечивая невосприимчивость сельского хозяйства Туркменистана к внешним воздействиям и устойчивое развитие сельских территорий. ///ФАО, 11 апреля 2025 г.