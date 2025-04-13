Определены даты Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Национальной туристической зоне Аваза, Туркменистан, с 5 по 8 августа 2025 года.

«Приняв без голосования проект резолюции, озаглавленный “Дальнейшие условия проведения третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю” (документ A/79/L.71), Ассамблея приветствовала и приняла «с признательностью щедрое предложение правительства Туркменистана провести у себя в стране Конференцию по теме “Обеспечение прогресса посредством партнерские отношения”», – сообщается в пресс-релизе ООН.

Генассамблея также постановила назвать итоговый документ конференции «Авазинская программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024-2034 годов». ///nCa, 13 апреля 2025 г.