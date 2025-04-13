Главы крупнейших международных энергетических организаций выступят на TEIF 2025 в Куала Лумпуре

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) обещает стать одним из самых значимых событий в Международный год мира и доверия в сфере энергетики и устойчивого развития. То, что действительно выделяет предстоящее мероприятие – это уникальный состав участников, включающий руководителей крупнейших и наиболее авторитетных энергетических организаций мира. Их присутствие не только подчеркивает растущую роль Туркменистана на международной арене как энергетической державы, но и служит признанием его усилий в продвижении устойчивого энергетического будущего.

Среди подтвержденных участников, Хайтам Аль Гайс, Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), д-р Фатих Бироль, Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА), Франческо Ла Камера, Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Мохамед Хамель, Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), Атцуко Хиросе, Генеральный секретарь Секретариата Энергетической хартии.

Столь высокий уровень представительства демонстрирует растущий интерес к потенциалу Туркменистана как мосту между Азией, Европой и Ближним Востоком. В условиях стремительных глобальных изменений, от гонки за декарбонизацией до цифровизации и трансформации мировой энергетики – TEIF 2025 предоставляет уникальную платформу для обсуждения вызовов и возможностей, стоящих перед международным сообществом.

С учётом того, что в этом году Малайзия председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), выбор Куала-Лумпура в качестве принимающей стороны подчёркивает международную значимость форума и усиливает имидж Туркменистана как надёжного партнёра, открытого к сотрудничеству, инвестициям и инновациям.

TEIF 2025 – это не просто мероприятие, а поворотный момент, в рамках которого формируются будущие энергетические альянсы, определяется вектор устойчивого развития и укрепляется атмосфера взаимного доверия в условиях глобальной неопределённости.

В этом контексте особенно символично звучат слова Национального Лидера туркменского народа, Героя-Аркадага, произнесённые 19 марта на Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального сотрудничества в обеспечении устойчивого развития»:

«Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия является одним из значимых проектов. Его цель – обеспечение в современную эпоху природным газом стран общей численностью 1 миллиард 750 миллионов человек».

Также было подчёркнуто, что:

«Превращение Туркменистана в транспортно-энергетический хаб международного значения отвечает интересам широкого круга государств и народов и способствует прочному укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания в регионе».

Эти заявления отражают стратегическое видение Туркменистана как страны, активно продвигающей повестку энергетической дипломатии, мира и устойчивого развития. Проект ТАПИ и участие Туркменистана в таких инициативах, как Глобальное сокращение выбросов метана, лишь укрепляют его позиции в системе международных приоритетов.

Сегодня все взгляды прикованы к TEIF 2025 – форуму, где формируется новое энергетическое будущее, и где Туркменистан выступает не просто участником, а катализатором перемен.

Уже подтверждено участие более 300 делегатов из более чем 30 стран мира, включая представителей финансовых структур, и ведущих компаний в сфере энергетики, инфраструктуры и зелёных технологий. Регистрация на участие в Форуме TEIF 2025 в очном формате завершается 15 апреля 2025 года. ///nCa, 13 апреля 2025 г. (материал предоставлен организаторами TEIF 2025)