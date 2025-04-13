БОМКА10 укрепляет региональный потенциал таможенных служб

С 8 по 10 апреля в Астане, финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) провела региональный семинар по эффективному использованию технического оборудования в таможенном контроле.

Мероприятие объединило представителей таможенных служб из пяти стран Центральной Азии, обладающих практическим опытом в использовании и оценке технических средств таможенного контроля. Семинар был направлен на укрепление административного потенциала и повышение компетенций сотрудников, ответственных за планирование поставок оборудования, а также определение технических и функциональных требований с позиции конечных пользователей. Эффективные и быстрые меры таможенного контроля являются важными элементами содействия торговле, а современные технологии и их надлежащее применение обеспечивают стабильность процессов.

В ходе семинара эксперты из Латвии представили участникам жизненный цикл оборудования, классификацию пунктов пропуска и методики анализа пробелов. Участники ознакомились с передовыми практиками стран ЕС в сфере закупок, подготовки технических заданий и проведения испытаний. Также были проведены практические занятия по моделированию технических требований, обсуждены подходы к обучению пользователей и поддержанию бесперебойной работы оборудования.

Трехдневный региональный семинар был организован в рамках Компонента 3 Программы БОМКА 10 “Содействие законным торговым потокам через границы” и способствовал укреплению взаимодействия между странами региона, обмену опытом и внедрению современных решений в таможенной сфере.///BOMCA, 10 апреля 2025 г.