Туркменистан отметил Всемирный День Здоровья массовым велопробегом

7 апреля в Туркменистане был отпразднован Всемирный день здоровья. К этой дате был приручён массовый велопробег, который возглавил Президент Сердар Бердымухамедов.

Спортивная акция стартовала в южной части Ашхабада, где берёт начало Тропа здоровья, проложенная по горному склону Копетдага.

В велопробеге приняли участие члены Правительства, руководители Меджлиса, министерств и отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры вузов, представители Халк Маслахаты, национального парламента, а также главы и сотрудники аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных организаций.

В ходе массового велопробега глава государства поручил вице-премьеру Т.Атахаллыеву, курирующему сельскохозяйственный сектор, обеспечить постоянный контроль за работой, проводимой в рамках Национальной лесной программы.

Затем Президент поручил зампреду Кабинета Министров Б.Аннамаммедову, курирующему город Ашхабад, держать под неослабным контролем меры по дальнейшему благоустройству и озеленению столицы, поддержанию здесь экологического благополучия, а также по созданию оптимальных условий для занятий горожан спортом и физической культурой.

Велопробег, приуроченный к Всемирному дню здоровья, финишировал в центре города, у Дворца Рухыет.

Здесь, обращаясь к участникам велоакции, глава государства подчеркнул необходимость продолжения комплексной работы по дальнейшему вовлечению широких слоёв населения, особенно молодёжи, в регулярные занятия физической культурой и спортом, упрочению в обществе принципов здорового и активного образа жизни. При этом Президент сделал акцент на развитии детского и молодёжного спорта как неотъемлемой составляющей воспитания физически крепкого, духовно богатого и целеустремлённого молодого поколения – будущего Отчизны.

Веломарафоны по случаю Всемирного дня здоровья состоялись в городе Аркадаг и во всех велаятах страны. ///nCa, 8 апреля 2025 г. (фото – TDH/соц.сети)