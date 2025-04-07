Председатель Управления по делам турок за рубежом и родственных общин Турции Абдуллах Эрен с официальным визитом в Ашхабаде

С 7 апреля Председатель Управления по делам турок за рубежом и родственных общин Турции (YTB) Абдуллах Эрен находится с официальным визитом в Ашхабаде. В рамках поездки запланирован ряд важных встреч с представителями туркменского правительства и образовательных учреждений.

Программой визита предусмотрены переговоры с министром культуры и министром образования Туркменистана, а также встречи с ректорами пяти ведущих университетов страны. Кроме того, в среду Эрен намерен посетить исторический город Мерв — один из важнейших культурных центров региона.

Во время пребывания в Ашхабаде Абдуллах Эрен дал интервью представителям прессы. Он отметил, что в настоящее время в Турции обучаются около 29 тысяч студентов из Туркменистана.

По его словам, YTB продолжает активно работать над увеличением этого числа через систему собеседований с потенциальными студентами.

«В рамках программы “Турецкие стипендии” в настоящее время 100 студентов из Туркменистана получают образование в Турции. В этом году мы планируем предоставить как минимум еще 100 таких стипендий», — подчеркнул Эрен.

Он также напомнил, что с 1992 года Турция предоставила образовательные стипендии более чем 3 тысячам студентов из Туркменистана, выразив уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере образования.

«Образовательные связи между нашими странами будут только укрепляться», — заверил он. ///nCa, 7 апреля 2025 г.