В Узбекистане состоится первый саммит «Центральная Азия – Европейский Союз»

3-4 апреля в городе Самарканде состоятся мероприятия первого саммита «Центральная Азия – Европейский Союз».

В работе саммита, который пройдет под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, примут участие Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В мероприятии, проводимом под девизом «Инвестируя в будущее», также ожидается участие руководителей Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом.

В фокусе внимания – вопросы расширения инвестиционного сотрудничества и увеличения товарооборота, продвижения совместных программ и проектов кооперации в области инноваций, «зеленой» энергетики, добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта, логистики и цифровизации, продолжения активных обменов в области культуры, туризма, науки, образования и других приоритетных направлениях.

Главы делегаций также обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

В соответствии с программой лидеры государств Центральной Азии и руководители основных институтов ЕС совместно примут участие в пленарной сессии Самаркандского международного климатического форума, который начнет свою работу 4 апреля.

Кроме того, предусматривается проведение ряда двусторонних встреч Президента Республики Узбекистан с руководителями зарубежных делегаций на полях саммита. ///nCa, 3 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)