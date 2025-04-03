Совместный семинар посвящен обновлению партнерства Туркменистана и Кореи в текстильном секторе

nCa Report

Посольство Кореи в Туркменистане и министерство текстильной промышленности Туркменистана совместно провели семинар 2 апреля в Ашхабаде.

Среди участников присутствовали руководители отрасли из Туркменистана и ведущие эксперты из Кореи.

Семинар предоставил возможность оценить состояние партнерства в текстильном секторе, ознакомиться с предстоящими возможностями взаимодействия и сотрудничества, а также осветить последние тенденции в текстильном секторе с точки зрения производителей.

Презентация была проведена с целью подчеркнуть масштабы сотрудничества между Туркменистаном и Кореей в текстильной отрасли.

Ниже приводим текст выступления посла Республики Корея Джи Кю Тек:

Я хотел бы выразить признательность всем присутствующим на сегодняшнем семинаре.

Я также хотел бы выразить особую благодарность Главному инженеру Министерства текстильной промышленности Туркменистана, г-ну Арслану Аманову, Главному научному сотруднику Корейского института промышленных технологий (KITECH), г-ну Ча Хи Чолю и Генеральному директору компании «SL TECH», г-ну Нам Сын Ылю, за их выступления.

Я очень рад и придаю особое значение возможности усиления взаимопонимания между Республикой Корея и Туркменистаном в текстильной промышленности а также обсуждения вопросов туркмено-корейского сотрудничества в текстильной отрасли.

Напомним, что нынешний 2025 год – 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана и объявленный ООН «Международный год мира и доверия».

21 марта Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Я придаю большое значение тому, что семинар проходит в столь знаменательный год, и уверен, что сегодняшний семинар внесет вклад в международный мир и стабильность, на которые ориентирован Туркменистан будучи постоянно нейтральным государством.

Сотрудничество между нашими странами в текстильной области ведется с 2009 года, а с прошлого года активно реализуется проект «Технологические консультации и решения из Кореи (TASK)» Корейским институтом промышленных технологий (KITECH).

Текстильная промышленность Туркменистана является важной отраслью наряду с энергетической промышленностью, и я надеюсь, что объединение богатых хлопковых ресурсов с опытом Кореи в производстве текстиля внесет вклад в «возрождение Великого шелкового пути» в Туркменистане.

Уважаемые участники!

Я надеюсь, что сегодняшний семинар станет возможностью для взаимного обмена опытом и технической информацией в текстильной отрасли для наших стран, активного общения между предприятиями текстильной отрасли, а также дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Я хотел бы поблагодарить представителей Министерства текстильной промышленности Туркменистана, Корейского института развития технологий (KIAT), Корейского института промышленных технологий (KITECH), а также представителей компаний текстильной промышленности обеих стран за поддержку в организации сегодняшнего семинара.

Спасибо.

(Köp Sag Boluň!)

Ниже представлено выступление Арслана Аманова, главного инженера Министерства текстильной промышленности Туркменистана:

От имени Министерства текстильной промышленности Туркменистана разрешите поприветствовать всех участников семинара и пожелать плодотворной работы.

Благодаря усилиям, прилагаемым Глубокоуважаемым Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым по устойчивому развитию национальной экономики, текстильная отрасль страны превратилась в одну из приоритетных отраслей экономики Туркменистана. Для стабильного развития отечественной текстильной промышленности в стране созданы все необходимые условия, и работа в этом направлении продолжается.

Туркменистан нацелено на развитие мощной текстильной промышленности, располагающей мощностями для переработки местного сырья. Для успеха этой программы развития потребуются значительные знания, инвестиции и новое оборудование.

В настоящее время в составе текстильной промышленности Туркменистана функционируют свыше 60 предприятий, которые производят различный ассортимент хлопчатобумажной и смесовой пряжи, суровые и готовые хлопчатобумажные ткани и трикотажные полотна, суровые и готовые махровые ткани, джинсовые ткани, различный ассортимент смесовых тканей и готовые швейно-трикотажные изделия из этих тканей. Кроме этого, на предприятиях Министерства текстильной промышленности Туркменистана производятся кожевенное сырье и обувь.

На предприятиях, введенных в эксплуатацию налажен выпуск продукции, отвечающей самым современным требованиям международных стандартов качества, менеджмента и маркетинга.

Наряду с внедрением новейших технологий, в отрасли уделяется значительное внимание вопросам повышения качества и соответствия выпускаемой продукции требованиям экологической безопасности. Продукция ведущих предприятий отрасли получила международное признание и удостоена сертификатов ISO 9001 «Система управления производством и контроля качества», а также ISO 14001 “Охрана окружающей среды”.

В настоящее время около 70 процентов производимой текстильной продукции направляется на экспорт в Турцию, Россию, Китай, Польшу, Пакистан, Иран, Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан и другие страны мира.

Так же набирают экспортные обороты отечественные бренды, производящие современный и одновременно традиционный ассортимент. Это такие бренды как “BEDEW”, “GALA”, “NUSAÝ”, “ÝEŇIŞ”, “GOZA”, “MIRAS”, “JEÝTUN”,” MÄNE”.

Министерство текстильной промышленности Туркменистана ведет тесное сотрудничество в сфере текстильной индустрии с Корейским Институтом промышленных технологий KITECH.

Укрепление и динамичное развитие существующего сотрудничество в сферах прядильного, ткацкого, отделочного и швейного производств между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и Корейским Институтом промышленных технологий KITECH является нашей приоритетной целью, для достижения который с нашей стороны были предприняты следующие шаги:

В апреле 2019-го года был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области текстильной промышленности» между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и Корейским Институтом промышленных технологий KITECH. Подписание Меморандума дало новый импульс широкого взаимодействия в текстильной сфере для обеспечения дальнейшего роста и развития нашего сотрудничества.

Стартовавший проект «ТАСК» — это комплексная программа работы, направленная для оказания помощи текстильным компаниям Туркменистана в решении технических проблем на местах и их решениям со стороны Кореи путем содействия непрерывной передаче технологий.

В рамках программы специалисты Корейского института промышленных технологий KITECH неоднократно посещали Туркменистан для близкого ознакомления с деятельностью текстильной индустрии, также специалисты Министерство текстильной промышленности Туркменистана для повышения квалификации с рабочими визитами побывали в Республики Корея, посетили институт KITECH, а также были ознакомлены с работой ведущих текстильных компаний, профилирующийся на производстве текстильной продукции.

Учитывая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что Министерство текстильной промышленности Туркменистана дает высокую оценку сотрудничеству с Корейскими партнерами и надеется, что данное двухстороннее сотрудничество будет продолжительным и взаимовыгодным для каждый из сторон на благо процветания и развития текстильной отрасли.

Спасибо за внимания.

Сотрудничество между Туркменистаном и Кореей в основном осуществляется в рамках проекта TASK (консультации по технологиям и решениям из Кореи).

Основными партнерами являются Министерство промышленности, торговли и энергетики Кореи и его подведомственные организации с корейской стороны и министерство текстильной промышленности и его подведомственные организации с туркменской стороны.

В рамках программы было проведено четыре визита в очной форме и одно мероприятие в онлайн-формате.

Туркменские текстильные предприятия, получающие выгоду от программы:

1. Текстильный комплекс в Ашхабаде

2. Текстильный комплекс в Гекдепе

3. Текстильный комплекс в Гипчаке

4. Текстильный комплекс в Рухабате

5. Текстильный комплекс в Туркменбаши

6. Текстильный комплекс в Кахка

7. Ашхабадское швейное объединение ‘Ахал’

8. Производственное швейное объединение ‘Бахар’

9. Марыйская швейная фабрика ‘Ениш’

10. Туркменбашинский джинсовый комбинат

Советы, предлагаемые Кореей, носят очень практичный характер и соответствуют последним тенденциям на рынке. Например:

С другой стороны, здесь также предоставляется информация о новейшем оборудовании и технологиях:

В рамках программы в этом году запланировано проведение четырех или пяти мероприятий.

Техническая поддержка в этом году будет охватывать ряд областей, включая крашение и отделку, устранение трудностей при шитье, а также виртуальное творчество и дизайн.

Концептуальная схема умной фабрики:

Немного о мировых тенденциях:

Экологичное окрашивание пищевыми красителями:

Многофункциональные ткани для освежения и охлаждения кожи:

/// nCa, 3 апреля 2025 г.