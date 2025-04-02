Общественная организация «Ýaş tebigatçy» приглашает молодых энтузиастов на конкурс видеороликов

Kонкурс видеороликов «Голос природы», проводимый в рамках работы Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно с секретариатом Национальной комиссии Туркменистана и общественной организацией «Ýaş tebigatçy», приглашает к участию молодых энтузиастов.

В конкурсе могут принять участие учащиеся средних образовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет и студенты высших учебных заведений страны в возрасте от 18 до 25 лет. Участники должны разбираться в вопросах экологии и иметь креативные идеи по решению актуальных вызовов климатической повестки.

Для участия необходимо выбрать одну из предложенных тем видеоролика, таких как инновационные решения по охране природы, взаимоотношения человека и природы, изменение климата и его последствия, меры по предотвращению растраты водных ресурсов, охрана флоры и фауны, а также устойчивое развитие в свете проблем окружающей среды и изменения климата.

Участникам предлагается использовать музыкальное сопровождение следующих композиторов – Нуры Халмамедова с композициями «Nar agajy» и «Tebigatyň sesi», а также Вели Мухатова.

Видео должно быть в формате MP4 или MOV с разрешением 960×720 (MOV) или выше, а также 1080px (MP4) или выше. Исходный звук не должен изменяться. Видео с субтитрами не принимаются.

Результаты конкурса будут определены по сумме баллов, выставленных жюри. Заявки на участие и видеозаписи в формате файла принимаются до 5 мая 2025 года по электронным адресам unesco_tmexp@unesco.gov.tm и tebigatchy.jemg@gmail.com

Дополнительная информация по телефонам: +99364268432, +99312940326, +99312943067 /// общественная организация «Ýaş tebigatçy»