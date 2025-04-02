Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил строящийся международный аэропорт в западном регионе страны



1 апреля утром Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, в рамках рабочей поездки в Балканский велаят, вылетел на вертолёте из города Туркменбаши и прибыл в город Балканабат. Аркадаг посетил строительную площадку нового международного аэропорта в посёлке Джебел, где ознакомился с ходом проводимых масштабных работ.

Для испытания взлётно-посадочной полосы нового аэропорта во время визита Аркадага на территории аэропорта, строительство которого находится на завершающей стадии, был совершен показательный посадочный маневр самолета.



Национальный Лидер подчеркнул стратегическую важность развития транспортно-коммуникационной отрасли, отметив, что данный сектор играет ключевую роль в мировой экономике и сфере товарооборота. Новый аэропорт имеет особое значение для интеграции Туркменистана в глобальное экономическое пространство и решения задач устойчивого экономического развития страны.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что за последние годы в стране наблюдается регулярное увеличение объёмов внутренних авиаперевозок, и подчеркнул, что новый аэропорт обеспечит высокий уровень обслуживания пассажиров, в том числе тех, кто приезжает в санаторий «Mollagara» для отдыха и укрепления здоровья.



Председатель агентства «Türkmenhowaýollary» Д.Сабуров представил подробную информацию о проектах строительства нового аэропорта и особенностях возводимых сооружений. Согласно представленным планам, инфраструктура аэропорта включает взлётно-посадочную полосу и целый комплекс объектов: подъездные дороги, ангары для стоянок самолётов, пассажирские терминалы, диспетчерскую башню, контрольно-пропускные пункты, спасательные и противопожарные сооружения, технические здания, водные резервуары, объекты системы освещения и оповещения, станцию радиотехнических систем, грузовую площадку, терминал и другие специализированные объекты.



В завершение визита Национальный Лидер указал на необходимость держать под постоянным контролем проводимые работы, подчеркнув, что обеспечение их высокого качества и своевременное завершение строительства объектов являются первоочередными требованиями.

Особое внимание Герой-Аркадаг уделил вопросам оснащения зданий и подготовки специалистов, отметив важность ответственного и комплексного подхода к этим задачам.

По окончании рабочей поездки в Балканский велаят Аркадаг Бердымухамедов отбыл в Ашхабад.///nCa, 2 апреля 2025 г.