ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей»

Мы, УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, собравшиеся в городе Аркадаг в Международный год мира и доверия, провозглашенный в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 марта 2024 года,

Подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,

Отмечая необходимость выполнения глобальных стратегий и программ Организации Объединённых Наций, в частности Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,

Принимая во внимание, что дети нуждаются в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту,

Подчеркивая значимость консолидации международных усилий во имя мира и благополучия детей, создания необходимых условий для предоставления им социальных, медицинских, образовательных услуг, обеспечения их интересов в различных сферах жизнедеятельности,

Исходя из необходимости оказания содействия реализации прав детей и последовательному применению принципа наилучшего обеспечения их интересов:

Признали необходимым дальнейшее развитие международной деятельности по всемерному обеспечению охраны здоровья, благосостояния и расширению возможностей детей, в соответствии с обязательствами, вытекающими из универсальных международных договоров в области прав ребенка; Отметили важность обеспечения потребностей детей, при должном учете их творческих способностей, социальной и семейной поддержки, доступа к образованию, здравоохранению, высококачественным услугам в области репродуктивного здоровья; Подчеркнули значимость поощрения продолжения детьми, своего образования, с тем чтобы они были готовы к более качественной жизни, в целях развития их человеческого потенциала; Отметили актуальность повышения эффективности взаимодействия государственных органов, а также Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова с международными структурами гуманитарной направленности, такими как Детский фонд ООН (UNICEF), Фонд народонаселения (UNFPA), Всемирная Организация Здравоохранения, ЮНЕСКО и рядом других организаций в сфере поддержки материнства и детства, создания условий для комплексного развития детей, реализации их потенциала в образовании, творчестве и спорте, оказания всесторонней помощи детям; Особо отметили важность расширения международного сотрудничества посредством принятия эффективных шагов по созданию социально-экономических условий, направленных на удовлетворение потребностей детей посредством использования возможностей инклюзивного образования; Подчеркнули, что одним из главных факторов обеспечения снижения влияния негативных последствий изменения климата на жизнь на планете является тесное взаимодействие международного сообщества в контексте удовлетворения потребностей наиболее социально уязвимых групп населения, среди которых особое место занимают дети; Признали, что глобальное потепление, истощение водных ресурсов, опустынивание, эрозия почв и ряд других экологических катастроф являются проблемами нынешнего и будущих поколений. В этой связи подчеркнули, что особое внимание должно уделяться вопросам, связанным с охраной здоровья детей, их экологическим воспитанием, оказанием им необходимой материальной и моральной поддержки; С удовлетворением констатировали, что данная конференция предоставила возможность повысить осведомленность о инициативах, направленных на развитие детей, применяемых стратегиях, концепциях и инновационных подходах в деле развития детей, а также позволила укрепить международное сотрудничество в области обеспечения интересов детей в современном обществе; Выразили глубокую признательность и благодарность народу, Правительству Туркменистана и Благотворительному фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова за организацию и проведение Международной конференции на высоком уровне, а также за теплое гостеприимство, оказанное участникам в г. Аркадаге.

г. Аркадаг, 29 марта 2025 год ///МИД Туркменистана, 1 апреля 2025 г.