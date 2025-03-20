Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул высокое социальное значение ТАПИ для Афганистана и региона

Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия является одним из значимых проектов. Цель этого проекта – обеспечение в современную эпоху природным газом стран с общей численностью 1,75 миллиардов человек, заявил Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на международной конференции в Ашхабаде, посвященной роли межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития.

По словам Аркадага, работа по данному проекту ведётся в соответствии с определённой программой. На территории Туркменистана построен 214-километровый участок газопровода ТАПИ. В сентябре прошлого года был дан старт строительству 153-километрового участка Серхетабат–Герат. В настоящее время его строительство ведётся на территории Афганистана.

«Говоря о проекте газопровода ТАПИ, особый акцент хотел бы сделать на его высоком социальном значении. По оценкам экспертов, строительство газопровода и сопутствующих инфраструктурных систем, новых учреждений и предприятий позволит создать в Афганистане 12 тысяч рабочих мест, а также решить в этой стране ряд ключевых гуманитарных вопросов», – отметил Бердымухамедов.

«Реализация проекта связана с решением многочисленных юридических, коммерческих, финансовых вопросов. В рамках проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия работы в нефтегазовом секторе должны осуществляться в соответствии с нормами и стандартами, сформированными в международной практике», – добавил он.

Проекту ТАПИ была посвящена отдельная сессия конференции под названием «Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия: экономические, организационные и правовые вопросы».

Как отмечалось в выступлениях, этот транснациональный газопровод – важный шаг в реализации энергетической стратегии, направленной на создание диверсифицированной системы поставок энергоресурсов на мировые рынки с учётом интересов производителей продукции, транзитёров и потребителей.

Одновременно с реализацией проекта ТАПИ по инициативе Туркменистана осуществляется строительство линий электропередачи и оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Эти проекты направлены на стимулирование устойчивого развитию всего региона.

Сегодня Туркменистан придаёт большое значение развитию сотрудничества в энергетической сфере с соседними государствами региона, в том числе с Афганистаном. Начата подача электроэнергии с электростанции «Serhetabat» на новую электростанцию «Nur-el-Jahad» в провинции Герат Афганистана. Наряду с этим, электростанция комбинированного цикла мощностью 1574 MWt, строящаяся на берегу Каспия, позволит экспортировать электроэнергию через Каспийское море в соседние государства, в том числе в Турцию и другие страны. ///nCa, 20 марта 2025 г.