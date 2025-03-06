Консультативная миссия ВОЗ укрепляет готовность Туркменистана к пандемии

Пандемии, вызванные респираторными вирусами представляют собой серьезную угрозу для глобального общественного здравоохранения из-за непредсказуемости и потенциально разрушительного воздействия на здоровье, общество и экономику.

С целью усиления национального потенциала Туркменистана в области мер планирования, готовности и ответных мер на пандемию, вызванной респираторным патогеном, Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организовал консультативно-техническую миссию.

Миссия была реализована в рамках Рамочной программы по обеспечению готовности к пандемическому гриппу в Туркменистане. Для достижения поставленных целей программы 4-5 марта 2025 года в Ашхабаде состоялся национальный межсекторальный семинар. В семинаре приняли участие эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ) Клэр Блэкмор и Михала Хегерманн-Линденкрон, а также специалисты по планированию и готовности к пандемии Сара Ли Хесс из штаб-квартиры ВОЗ и Айджерен Мыратдурдыева из Странового офиса ВОЗ в Туркменистане. Основной целью семинара было ознакомление национальных экспертов с инициативой ВОЗ «Готовность и устойчивость к новым угрозам (PRET) и разработка Национального плана по готовности и борьбе с пандемией.

В семинаре участвовали представители пяти ключевых направлений готовности, реагирования и устойчивости к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения: координация действий в чрезвычайных ситуациях, совместный надзор, защита населения, клиническая помощь и доступ к средствам профилактики и борьбы с пандемией.



В ходе совместных обсуждений участники семинара достигли ключевых соглашений, которые лягут в основу разработки плана страны по борьбе с пандемией. Это включало определение сферы действия и структуры плана, ролей и обязанностей заинтересованных сторон, а также создание графика для завершения и одобрения национального плана борьбы с пандемией.

Эти совместные усилия демонстрируют приверженность Туркменистана укреплению системы общественного здравоохранения и обеспечению эффективного реагирования на будущие чрезвычайные ситуации. Межсекторальный формат семинара позволил объединить экспертов из различных областей для разработки комплексного национального плана.///nCa, 6 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)