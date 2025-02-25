Новый Президент АБР Масато Канда вступил в должность

24 февраля Масато Канда официально вступил в должность 11-го Президента Азиатского банка развития (АБР).

«Для меня большая честь вступить в должность Президента АБР в этот важный для нашего региона момент», — сказал г-н Канда. «Благодаря доверию наших 69 стран и при поддержке наших преданных сотрудников я намерен продвигать миссию АБР по содействию устойчивому и инклюзивному росту. Вместе мы будем реагировать на насущные проблемы развития, гарантируя, что АБР останется постоянным партнером в регионе».

Господин Канда становится преемником Масацугу Асакава, продолжая наследие передового опыта и инноваций. Имея почти 4 десятилетия профессионального опыта в международных финансах и политике развития, г-н Канда широко известен своим дальновидным руководством и решительными вмешательствами в периоды рыночной волатильности. Во время своего пребывания на посту заместителя министра финансов Японии по международным делам он сыграл важную роль в разработке инновационных финансовых решений и реализации политических действий, которые помогли стабилизировать рынки.

«Масато Канда привносит в АБР богатый опыт и свежий взгляд. Его послужной список в решении сложных финансовых проблем и содействии международному сотрудничеству делает его идеальным лидером, который будет направлять нас по мере того, как мы будем развивать наши сильные стороны и использовать возникающие возможности», — сказал председатель Совета управляющих АБР Фабио Панетта. «Я уверен, что под его руководством АБР будет предоставлять целевую и эффективную помощь нашим развивающимся странам-членам банка».

«Я готов использовать коллективный опыт нашей организации и тесно сотрудничать с нашими партнерами для проведения преобразующих изменений, особенно для тех, кто больше всего в них нуждается», — добавил г-н Канда, говоря о своем назначении. «Мы сосредоточимся на прагматичных действиях, которые приносят реальные результаты, гарантируя, что наша поддержка создаст долгосрочные улучшения в жизни людей по всей Азии и Тихоокеанскому региону».

Назначение господина Канда подчеркивает текущую эволюцию АБР и его приверженность решению динамических потребностей развивающихся стран. Банк вступает в новую фазу стратегического роста, и его руководство будет опираться на сильное наследие АБР, а также позиционировать организацию для решения будущих вызовов и возможностей.

Решение Совета управляющих АБР избрать господина Канда было единогласным, что отражает уверенность в его способности управлять АБР во время значительных перемен. Его большой опыт управления сложной экономической политикой и его практический опыт в многосторонних условиях будут бесценны, поскольку АБР продолжает адаптироваться к быстро меняющемуся мировому ландшафту.

АБР — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами и партнерами для совместного решения сложных задач, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и сохранения нашей планеты. Основанный в 1966 году, АБР принадлежит 69 странам, 49 из которых из региона.///АБР, 24 февраля 2025 г.