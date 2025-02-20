Делегация Туркменистана приняла участие в работе Третьего Каспийского экономического форума

17-18 февраля 2025 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Ходжамырадом Гельдымырадовым приняла участие в работе Третьего Каспийского экономического форума, проходившего в городе Тегеране.

В рамках мероприятия прошли 6 тематических сессий, в ходе которых представители прикаспийских государств обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего развития пятистороннего взаимодействия, сообщает МИД Туркменистан.

На повестку дня пленарного заседания экономического форума, было вынесено обсуждение таких ключевых вопросов, как сотрудничество в торгово-экономической сфере в Прикаспийском регионе, перспективы партнерства в области транспортной инфраструктуры, энергетики, защиты морской среды Каспийского моря и другие.

В своем выступлении Гельдымырадов предложил рассмотреть возможность создания совместных логистических центров и платформ, подчеркнув значимость проектов транспортного коридора Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря с дальнейшим выходом на Иран и далее к морским портам Индийского океана и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Глава делегации Туркменистана также заострил внимание участников на важности инициатив Туркменистана о создании Глобального атласа устойчивой транспортной связанности и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию, а также по разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.

На полях Форума был организован ряд тематических мероприятий, позволивших представителям профильных ведомств прикаспийских стран обменяться мнениями по актуальным вопросам регионального экономического развития.

Участники выразили убеждение, что договоренности, достигнутые на форуме, поспособствуют экономической интеграции региона и усилят роль Каспия как стратегического центра международной торговли.

По итогам пленарного заседания главы делегаций приняли Совместное коммюнике Третьего Каспийского экономического форума.

В рамках Форума делегация Туркменистана была принята Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, а также первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Реза Арефом.///nCa, 20 февраля 2025 г.