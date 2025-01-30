Национальное координационное совещание по проекту «Готовность к пандемии и ответные меры на основе подхода Единое здоровье в Центральной Азии» состоялось в Ашхабаде

С целью укрепления здоровья, экономической стабильности, социального развития и экологической устойчивости страны Центральной Азии сотрудничают в области повышения своего потенциала в обеспечении готовности и реагирования на пандемии и эпидемии.

Страны Центральной Азии работают вместе над внедрением подхода «Единое здоровье» в области профилактики пандемий, обеспечения готовности к ним и реагирования на них (ПГР) при поддержке Четырехстороннего альянса «Единое здоровье». В состав альянса входят такие организации, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный банк (ВБ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Основная цель проекта Пандемический фонд (ПФ), который будет осуществляться в странах Центральной Азии, заключается в укреплении и совершенствовании ветеринарных, экологических и медицинских систем, участвующих в управлении ПГР во время пандемий. Кроме того, он способствует укреплению долгосрочного потенциала стран Центральной Азии, что, в свою очередь, повышает их ПГР и снижает воздействия будущих пандемий.

28 января 2025 года учреждения-исполнители провели ежегодное Национальное координационное совещание в г. Ашхабад, Туркменистан. На встрече собрались партнеры по реализации проекта, такие как представители Министерства финансов и экономики Туркменистана, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Государственной ветеринарной службы Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и другие заинтересованные стороны.

В ходе совещания участники оценили прогресс в осуществлении проекта и определили возможности для усиления координации между организациями-исполнителями и партнерскими агентствами, работающими над инициативами «Единое здоровье» в регионе. Участники также поделились своим опытом и обсудили пункты действий для продвижения вперед.///nCa, 30 января 2025 г.