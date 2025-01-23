Видение Трампом мира и лидерства – оборотная сторона медали

Тарик Саиди

Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов, красноречиво представил свое видение мира и лидерства в своей инаугурационной речи. Это обратная сторона медали.

В тот же день он подписал целый ряд указов, побив рекорд по количеству директив, подписанных президентом США в первый день его пребывания в должности, и это также обратная сторона медали.

Во-первых, давайте рассмотрим видение мира Трампом. — при этом мы будем помнить, что 2025 год объявлен ООН годом мира и доверия в соответствии с резолюцией, представленной Туркменистаном и поддержанной 86 странами.

Мы также отдаем себе отчет в том, что во всем мире существует ряд текущих и возникающих конфликтных ситуаций, по которым мирное урегулирование требуется незамедлительно.

Президент Трамп сказал в своей речи: «Мы будем измерять наш успех не только по битвам, которые мы выигрываем, но и по войнам, которые мы заканчиваем. И, возможно, самое главное, по войнам, в которые мы никогда не ввязываемся. Моим самым гордым наследием будет наследие миротворца и объединителя. Вот кем я хочу быть. Миротворцем и объединителем».

В этом видении есть три отдельных элемента:

1. Битвы, которые мы выигрываем

2. Войны, которые мы заканчиваем

3. Войны, в которые мы никогда не ввяжемся

В том же абзаце Трамп описывает, каким бы он хотел, чтобы его запомнили: «Моим самым гордым наследием будет наследие миротворца и объединителя. Вот кем я хочу быть. Миротворцем и объединителем».

Давайте перефразируем эти слова с точки зрения третьего лица: президент Трамп, который хотел бы, чтобы его запомнили как миротворца и объединителя, оценивал бы свой успех с точки зрения войн, которые он может прекратить, и, что более важно, войн, в которых он никогда не будет участвовать.

Это самое похвальное стремление, учитывая, что у США есть возможности и ресурсы, чтобы помочь положить конец почти всем военным ситуациям в современном мире и предотвратить перерастание любых конфликтных ситуаций в новые войны.

Логичным путем к достижению этой благородной цели было бы перекрыть кран материальных и политических ресурсов, которые способны подпитывать войны. Однако для того, чтобы этот подход был успешным, необходимо, чтобы все заинтересованные стороны в войне действовали в унисон, с единством намерений. — Достичь этого можно только в том случае, если ценой войны будет признана человеческая трагедия – число погибших и раненых, осиротевшие дети, семьи, оставшиеся без кормильцев, перемещенные лица, разрушенная инфраструктура и экономические спады, ведущие к бедности и голоду.

Трамп – аутсайдер, и ему удалось вернуться в Белый дом, несмотря на все преграды, созданные его оппонентами и истеблишментом. Мы испытываем к нему большое уважение.

Мы верим Трампу на слово и уже признаем его миротворцем и объединителем, если только он не докажет обратное за четыре года своего пребывания у власти. /// nCa, 23 января 2025 г. [продолжение следует]