Российский газ будет транспортироваться в Иран через Азербайджан, но вопрос цены остается нерешенным

Маршрут поставок для российского газа в Иран проляжет через Азербайджан. Данный вопрос согласован, однако по вопросу стоимости поставок всё еще существуют расхождения. Это следует из заявления министра энергетики России Сергея Цивилева после окончания двусторонней встречи Президентов России и Ирана в Кремле 17 января.

«Через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров – утверждение цены. Объемы уже зафиксированы», – подчеркнул Цивилев.

Он также заметил, что «цена – всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию».

Как пояснил глава Минэнерго России, базовым решением по цене является паритет калорийности нефти и газа с некоторым коэффициентом, но в данном вопросе у российской и иранской стороны пока имеются расхождения.

Что касается объемов, возможные поставки начнутся с небольших объёмов – до 2 миллиардов кубических метров. «В целом это может выйти на объёмы поставки в Иран до 55 миллиардов кубических метров газа в год», – прокомментировал Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Президентом Масудом Пезешкианом.

Возможный маршрут

Между тем, не уточняется, какая инфраструктура будет использоваться для поставок газа по маршруту Россия – Азербайджан – Иран. Будет ли строиться новый газопровод или модернизироваться существующие магистрали?

К слову, Пезешкиан заявил о готовности «обновить маршрут поставок». «Мы поговорили о том, что маршрут поставки материалов, энергии, любого товара – мы должны работать над этим, нам нужны именно эти структуры поставки. Я думаю, что для того, чтобы достичь того же взгляда, того же результата, нам всё-таки нужно обновлять маршрут поставки топлива и энергетики. Это тот вопрос, над которым давно наши коллеги работают. Мы готовы обновить и восстановить возможности поставки данного товара», – заявил Президент Ирана.

Какая инфраструктура может обеспечить поставки газа из России в Азербайджан и Иран?

Еще в советскую эпоху был построен газопровод Ново-Филя (Россия) – Баку (Азербайджан) мощностью 10 млрд.кубометров и протяжённостью 200 км по побережью Каспийского моря. Он может функционировать и в реверсном режиме и является частью газопровода Моздок – Гаджигабул.

От азербайджанского Гаджигабула через Астару в Абадан (Иран) тянется газопровод длиной 1474,5 км, построенный также во время СССР. Его пропускная мощность – 10 млрд кубометров в год и в настоящее время этот газопровод не активен.

Таким образом, в будущем для наращивания поставок российского газа могут потребоваться инвестиции в существенную техническую модернизацию всей системы. Вместе с тем капиталовложения будут оправданы только в случае устойчивого спроса на газ на другом конце газопроводной цепи. И на какой рынок в конечном итоге попадет российский газ?

Очередной шаг к реализации идеи о газовом хабе

Иран обладает одними из крупнейших в мире запасов природного газа и сырой нефти, занимая второе место по доказанным запасам газа и четвертое место по доказанным запасам сырой нефти. Энергетический гигант сталкивается с нехваткой энергоресурсов, но не обязательно, что российский газ нужен только для того, чтобы покрыть дефицит в северных провинциях.

Амбиции Ирана, как известно, выходят за рамки удовлетворения внутренних потребностей. Страна стремится стать газовым хабом, который обеспечил бы энергетические нужды Ближнего Востока и Южной Азии. Потенциальная география конечных потребителей здесь довольна обширная – Пакистан, Индия, Ирак, Турция.

Однако, для того, чтобы эти амбиции реализовались в первую очередь нужны надежные политические договорённости и контракты с другими региональными газовыми гигантами, такими как Россия и Туркменистан.

Иран ведет переговоры с Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой сфере:

https://www.newscentralasia.net/2024/09/19/iran-vedet-peregovory-s-rossiej-i-turkmenistanom-o-sotrudnichestve-v-gazovoj-sfere/

Газовое соглашение между Туркменистаном и Ираном – Эксклюзивная беседа с послом Ирана в Туркменистане:

https://www.newscentralasia.net/2024/07/05/gazovoe-soglashenie-mezhdu-turkmenistanom-i-iranom-ehksklyuzivnaya-beseda-s-poslom-irana-v-turkmenistane/

В июле прошлого года Иран и Туркменистан подписали газовый контракт, по которому газ в объеме до 10 миллиардов кубометров в год будет поставляться из Туркменистана в Ирак через территорию Ирана по схеме «своп». Контракт также предусматривает увеличение поставок газа в Иран (до 40 млрд.кубометров в год), строительство иранскими компаниями 125-километрового газопровода и трех компрессорных станций в Туркменистане. ///nCa, 20 января 2025 г.