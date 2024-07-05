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Газовое соглашение между Туркменистаном и Ираном – Эксклюзивная беседа с послом Ирана в Туркменистане

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Недавно Туркменистан и Иран подписали соглашение о поставках туркменского газа в Ирак через Иран в рамках своп-схемы. Соглашение также предусматривает поставку туркменского газа в Иран для удовлетворения потребностей в некоторых иранских провинциях.

Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани в эксклюзивной беседе с nCa рассказал о некоторых деталях сделки.

Ниже приводим резюме беседы, которая состоялась 5 июля 2024 года:

Иран погасил все долги перед Туркменистаном, которые возникли ранее в связи с поставками туркменского газа в Иран. На данный момент между Ираном и Туркменистаном нет непогашенных долгов.

Согласно недавно подписанному соглашению, Иран будет закупать 30 млрд кубометров газа в год для покрытия своих собственных потребностей, особенно в провинциях Голестан и Северный Хорасан.

Для этого вдоль существующего маршрута Корпедже-Курткуи будет построен новый трубопровод с компрессорными станциями. Его пропускная способность, вероятно, составит 30 млрд куб. м. Вдоль трубопровода протяженностью 125 км будут установлены три компрессорные станции.

По этому трубопроводу газ будет транспортироваться в Иран через газоизмерительную станцию в Чалоюке.

Газ по нынешней схеме будет поступать в основном с восточных месторождений Туркменистана. На территории Туркменистана газ будет транспортироваться по внутреннему магистральному трубопроводу Восток-Запад и далее будет поступать в планируемый газопровод Корпедже-Курткуи для транспортировки в Иран.

Цена на поставки газа – это вопрос для профессионалов, но, возможно, она будет привязана к взаимосогласованной корзине нефтепродуктов. /// nCa, 5 июля 2024 г.

 

 

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