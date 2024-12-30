Посольство Израиля в Туркменистане провело серию общественных мероприятий

Посольство Израиля в Туркменистане продемонстрировало активное участие в делах общественности в рамках многочисленных инициатив.

26 декабря дипмиссия совместно с туркменской общественной организацией “Кейик Окара” и местными спонсорами раздали новогодние подарки 130 детям из уязвимых семей в ресторане “Керемли Ай”, где прошли праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Два дня спустя посольство предоставило шесть швейных машинок JUKI для организации мастерской для женщин, пострадавших от гендерного насилия. Благодаря инициативе созданы возможности трудоустройства и повышения квалификации.

В посольстве также состоялось празднование Хануки, на котором посол Исмаил Халди рассказал о надежде и единстве, отметив недавнюю трагедию с авиакатастрофой в Казахстане и ситуацию с заложниками в Газе, а также подчеркнул важность израильско-туркменской дружбы и общих ценностей. ///(Краткое содержание трех материалов для прессы Посольства Израиля в Туркменистане, сгенерированное ИИ)