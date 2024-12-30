Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев обсудили актуальные вопросы туркмено-узбекского сотрудничества

В ходе проведенного 30 декабря телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим 2025 годом, искренне пожелав здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания. Об этом сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Стороны отметили динамичный рост взаимного товарооборота, расширение кооперации в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, активизация межведомственных и межрегиональных контактов, делового и культурно-гуманитарного обмена.

Мирзиёев подчеркнул проведённые в этом году на высоком уровне международные мероприятия в связи с широким празднованием 300-летия поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Отмечено, что узбекскими и туркменскими кинематографистами был снял художественный фильм. Также проведен ряд совместных мероприятий.

В ходе беседы были обсуждены вопросы регионального взаимодействия в контексте подготовки к очередному заседанию Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев также рассмотрели график предстоящих мероприятий. ///nCa, 30 декабря 2024 г.