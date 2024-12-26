Будущее онкологии в Туркменистане: в Ашхабаде строится новый медицинский центр с интеллектуальной системой диагностирования

В среду, 25 декабря, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил строительную площадку Международного научно-клинического центра онкологии, который возводится в северной части столицы.

Аркадаг ознакомился со строительными и отделочными материалами, отметив их соответствие требованиям прочности и долговечности. Ему были продемонстрированы проекты и чертежи комплекса, а также особенности его оборудования. Министр здравоохранения и медицинской промышленности М.Маммедов и ответственный за ход строительства Н.Аманнепесов доложили о проекте.

В составе нового центра будут современные учреждения здравоохранения, предоставляющие специализированные медицинские услуги по международным стандартам. Центр будет оснащён передовым оборудованием от ведущих мировых производителей.

Особое внимание будет уделяться уровню безопасности медицинских услуг в центре, рассчитанном на 500 мест. Планируется разместить специализированные диагностические, лечебные и реабилитационные отделения, специализирующиеся на современных методах лечения онкологических заболеваний.

Аркадаг подчеркнул необходимость активизации сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в сфере здравоохранения, особенно в ядерной медицине, и проведения консультаций с его представителями для обеспечения безопасности обращения с отходами.

Главными задачами являются предоставление медицинских услуг на основе сотрудничества с ведущими клиниками мира, повышение квалификации врачей-онкологов, организация обучения клинических ординаторов и научных работников. Необходимо также провести консультации с экспертами МАГАТЭ по вопросам оснащения центра, отметил Национальный Лидер.

Актуальные задачи системы здравоохранения

Далее Аркадаг Бердымухамедов провел рабочее совещание, на котором обсуждалась программа деятельности, повышение уровня медицинских услуг, ускорение темпов строительства и оснащение центра. Масштабные реформы проводятся в сфере здравоохранения страны, ведётся работа по охране здоровья населения, увеличению продолжительности жизни и профилактике заболеваний.

Национальный Лидер туркменского народа отметил три основных направления для реализации задач в системе здравоохранения:

Создание единого отдела интеллектуального анализа в структуре нового онкологического центра, отвечающего международным требованиям и использующего возможности цифровой системы.

Отбор молодых специалистов, владеющих цифровыми технологиями и окончивших вузы, способных к инновациям и научной деятельности.

При отборе молодых специалистов учитывать знание иностранных языков (английский, немецкий, японский, китайский, корейский и русский), а также умение принимать решения на основе знаний и опыта.

В целом отдел интеллектуального анализа должен помочь правильно и точно поставить диагноз. Для проведения терапевтических мероприятий необходимо получить конкретную информацию о заболевании. Достоверность информации помогает организовать лечение на более высоком уровне.

Аркадаг поручил создать отдел интеллектуального анализа в Дирекции международных медицинских центров и Международном научно-образовательном центре и объединить эти учреждения и онкологические центры велаятов в единую интеллектуальную сеть.

Центр должен всегда находиться в прямом контакте с ведущими международными медицинскими центрами мира. Большое место должно отводиться взаимному обмену мнениями, опытом и совместной работе, отметил Бердымухамедов.

Работа нового центра направлена на эффективную борьбу с онкологическими заболеваниями в стране, продолжил Аркадаг, налаженные в этой области связи определяются как одно из важных направлений международного сотрудничества. Здесь особое внимание следует уделить сотрудничеству и обмену опытом с ведущей международной организацией в данной области – МАГАТЭ.

Национальный Лидер подчеркнул необходимость создания условий для врачей, чтобы они могли приобретать современный передовой опыт, проходить стажировку в ведущих научных и клинических центрах мира. ///nCa, 26 декабря 2024 г.