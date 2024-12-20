Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Малайзию с официальным визитом – итоги

Во второй день официального визита в Малайзию – 19 декабря 2024 года – в Куала-Лумпуре состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрахимом.

Переговоры в узком составе

Традиционно переговоры вначале прошли в узком формате.

В начале встречи, Президент Бердымухамедов передал Премьер-министру Анвару Ибрахиму слова приветствия от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также выразил приветствия в адрес Верховного Правителя Малайзии Султана Ибрахима.

Президент отметил, что Туркменистан и Малайзия нацелены на последовательное наращивание партнёрства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Наши страны также тесно взаимодействуют в рамках крупных международных структур, прежде всего Организации Объединённых Наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Туркменистан вместе с Малайзией выступает за равноправие и справедливость в международных делах, за достижение Целей устойчивого развития. В данной связи глава государства выразил благодарность малайзийской стороне за поддержку нейтрального внешнеполитического курса и важных международных инициатив Туркменистана, продвигаемых в рамках ООН и других международных структур.

В ходе встречи стороны высказались за дальнейшее укрепление конструктивного политического диалога, наращивание торгово-экономических связей, подчеркнули важность стимулирования гуманитарно-культурных контактов.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Переговоры в расширенном составе

Далее переговоры продолжились в расширенном составе с участием членов правительственных делегаций Туркменистана и Малайзии.

Приветствуя делегацию Туркменистана, Премьер-министр Анвар Ибрахим от своего имени и от лица Верховного Правителя Малайзии Султана Ибрагима передал приветствия в адрес Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, отметив большое значение итогов официального визита Аркадага в Малайзию в 2016 году.

Акцентируя внимание на вопросах взаимодействия в топливно-энергетическом секторе, Премьер-министр поблагодарил Туркменистан за созданные благоприятные условия для эффективной работы Государственной нефтегазовой компании «Petronas».

Подчёркивалось также, что в числе приоритетов двустороннего сотрудничества выступает культурно-гуманитарный диалог. Премьер-министр сообщил, что в научные круги Малайзии занимаются переводом произведений великого туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги на малайский язык.

Затем слово было предоставлено Президенту Сердару Бердымухамедову.

Глава Туркменистана предложил определить направления последовательного наращивания двусторонних отношений.

«Мы успешно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в рамках крупных международных структур, таких как Организация Объединённых Наций, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Мы также высоко ценим уважение Малайзией внешней политики Туркменистана», – заявил Президент Сердар Бердымухамедов, подтвердив, что Туркменистан и впредь будет поддерживать инициативы малайзийской стороны по укреплению международного мира и безопасности, достижению Целей устойчивого развития.

Глава государства подчеркнул значимость туркмено-малайзийского парламентского сотрудничества. В данном аспекте было предложено активизировать взаимодействие между парламентариями, а также разработать план участия законодателей в крупных международных форумах, проводимых в обеих странах.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил целесообразность налаживания регулярных политических консультаций с целью активизации сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами.

Ключевым сегментом туркмено-малайзийских отношений является торгово-экономическое партнёрство. В этом плане было предложено подробно рассмотреть вопросы взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, текстильная промышленность, энергетика и транспорт.

В связи с этим предложено в Ашхабаде Совместный туркмено-малайзийский бизнес-форум.

Вместе с тем Президент Сердар Бердымухамедов предложил создать Совместную туркмено-малайзийскую межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству для наращивания торгово-экономического партнёрства.

Наряду с этим Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение развитию гуманитарных связей. В частности, он предложил провести в следующем году Дни культуры Малайзии в Ашхабаде.

Также отмечен растущий интерес граждан Туркменистана к обучению в высших учебных заведениях Малайзии, где в настоящее время учатся около 300 туркменских студентов.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил, что решение о проведении Всемирного водного конгресса и выставки в 2028 году в штате Саравак вновь подтверждает актуальность инициатив Малайзии на международной арене. В данной связи глава государства заявил, что Туркменистан будет непосредственно участвовать в работе форума высокого уровня.

В свою очередь, Премьер-министр Анвар Ибрахим отметил, что взаимодействие в политико-дипломатической, экономической, сельскохозяйственной и культурной сферах занимает важное место в межгосударственном диалоге.

Премьер-министр заявил, что Малайзия придаёт большое значение развитию партнёрства с Туркменистаном в торговой сфере. В этом контексте подтверждена готовность к наращиванию торговли продовольственной продукцией и обмену опытом в этой области.

Отметив, что Туркменистан активно взаимодействует с нефтегазовой компанией «Petronas», Анвар Ибрахим выразил признательность за содействие, оказываемое в этом направлении.

Констатировав, что продолжает расширяться двустороннее сотрудничество в сфере образования, Премьер-министр Анвар Ибрахим подчеркнул, что продуктивные связи в области подготовки специалистов будут развиваться и впредь.

Малайзия придаёт большое значение укреплению отношений между Куала-Лумпуром и Ашхабадом. Существуют широкие возможности для активизации сотрудничества между двумя странами. Говоря об этом и отметив, что в Туркменистане реализуются инициативы по созданию «зелёных» и «умных» городов с внедрением передовых технологий, руководитель малайзийского Правительства выразил Президенту Сердару Бердымухамедову искренние поздравления с достижениями в данной области.

Акцентируя внимание на международных инициативах, выдвигаемых Туркменистаном в целях решения актуальных вопросов современности, Премьер-министр Анвар Ибрахим подчеркнул, что опыт, накопленный страной в этом направлении, весьма важен и для Малайзии.

Как отмечалось, благодаря налаживанию прямых авиарейсов между двумя государствами наблюдается значительный прогресс в сотрудничестве в сфере туризма, о чём свидетельствует увеличение числа туристов. В этом плане было заявлено о готовности вводить различные льготы для туристов.

Затрагиваю тему энергетического сотрудничества, Анвар Ибрахим подтвердил готовность Малайзии к реализации проектов в этих областях. Вместе с тем была выражена поддержка инициативы Туркменистана по созданию формата «Центральная Азия + АСЕАН» и готовность к сотрудничеству в его рамках.

В завершение он подчеркнул, что во внешней политике Туркменистан придерживается принципов нейтралитета, и что Малайзия поддерживает эту конструктивную стратегию.

Подписанные документы

По окончании переговоров Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Анвар Ибрахим подписали Совместное заявление между Туркменистаном и Малайзией по итогам официального визита.

Стороны также обменялись нотами:

о Соглашении между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии о частичной отмене визовых требований;

нотами о Соглашении между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии о воздушном сообщении и о сотрудничестве в области авиационной промышленности;

дипломатическими нотами о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии в области подготовки дипломатов и сотрудничества по научному обмену;

Меморандумом о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии о сотрудничестве в области туризма;

Протоколом о коммерческих условиях Соглашения о разделе продукции по освоению договорной территории «Toplum-I» на туркменском участке Каспийского моря;

Меморандумом о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Малайзийской международной торгово-промышленной палатой;

Меморандумом о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.

Пресс-конференция

После церемонии подписания соглашений, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим и Президент Сердар Бердымухамедов выступили на пресс-конференции, где озвучили ключевые итоги переговоров.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что важную роль в развитии двусторонних отношений играют взаимодействие и консультации по линии внешнеполитических ведомств, а также создание комиссий по сотрудничеству. Анвар Ибрахим подчеркнул, что визиты Национального Лидера туркменского народа в Малайзию в прошлые годы значительно расширили двустороннее партнерство.

Глава малайзийского правительства выразил признательность Туркменистану за создание условий для эффективной работы компании «Petronas Carigali» и подтвердил готовность Малайзии дальнейшего наращивания многопланового взаимодействия и вклада в экономическое развитие Туркменистана.

Он также выразил уверенность, что туркмено-малайзийское взаимодействие будет расширяться не только в торгово-экономической сфере, но и в таких областях, как сельское хозяйство и новые технологии, ориентированные на устойчивое развитие.

Особое внимание было уделено 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Премьер-министр сообщил, что диппредставительство Малайзии в Туркменистане совместно с туркменскими учеными работает над переводом стихов поэта на малайский язык.

Анвар Ибрахим выразил уверенность, что взаимодействие в культурно-гуманитарной области будет способствовать укреплению диалога между двумя странами, основанного на принципах взаимопонимания и уважения.

Выступление Президента Туркменистана на пресс-конференции

Уважаемые представители средств массовой информации!

Дамы и господа!

Прежде всего от имени делегации Туркменистана выражаю благодарность уважаемому Премьер-министру Малайзии господину Анвару Ибрахиму за приглашение и предоставленные условия для совместной работы.

Сегодня мы провели весьма конструктивные переговоры, продиктованные интересами наших народов и позволившие определить перспективы экономического развития, а также обсудили вопросы региональной и международной политики. Благодарю представителей Малайзии за переговоры на высшем уровне.

Хочу отметить, что позиции Туркменистана и Малайзии по актуальным вопросам международной повестки совпадают либо близки.

Оба государства опираются на принципы миролюбия, равноправия и невмешательства во внутренние дела других стран, выступая за укрепление безопасности и стабильности в глобальном и региональном измерениях.

Туркменистан и Малайзия выступают твёрдыми сторонниками построения справедливой и сбалансированной системы международных отношений на основе учёта интересов всех государств и укрепления позиций развивающихся стран в мировой политике. Состоявшиеся сегодня встречи и переговоры подтвердили приверженность обеих сторон этим целям.

Мы высоко оцениваем равноправные и взаимовыгодные отношения между Туркменистаном и Малайзией в рамках крупных международных структур, прежде всего Организации Объединённых Наций, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Прошедшие сегодня переговоры охватывают широкий спектр сотрудничества, в частности, проявили заинтересованность сторон в налаживании и расширении торгово-экономических связей.

В этом плане мы видим большие перспективы совместной работы по реализации проектов в таких направлениях, как энергетика, транспортно-коммуникационная сфера, строительство, переработка нефти и газа, химическая индустрия, высокие технологии, инновационное градостроительство, туризм и др.

В области экономического сотрудничества Туркменистан выражает заинтересованность в активизации взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

В ходе переговоров мы отметили накоп­ленный положительный опыт двусторонних отношений и имеющиеся возможности для увеличения инвестиций. Деятельность малайзийской государственной нефтегазовой компании «Petronas Carigali», уже много лет успешно функционирующей в нашей стране, служит примером двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Укрепление культурно-гуманитарных связей также является одним из ключевых направлений. Мы договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на поддержание культурно-гуманитарного диалога между нашими дружественными народами и расширение двусторонних отношений в этой области.

Мы высоко оцениваем итоги визита в Малайзию: достигнутые соглашения и принятые важные документы позволят значительно углубить двусторонние отношения и реализовать огромный потенциал сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

В завершение выражаю искреннюю благодарность уважаемому Премьер-министру Малайзии гос­подину Анвару Ибрахиму за гостеприимство, а также, пользуясь возможностью, пожелания мира, благополучия и процветания дружественному народу Малайзии!

Визит в офис компании «Petronas»

Во второй половине дня Президент Сердар Бердымухамедов посетил знаменитый небоскреб «Petronas», где провел встречу с руководителями компании «Petronas Carigali».

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества, текущее состояние и перспективы взаимодействия между Туркменистаном и компанией с учетом современных требований. Стороны отметили широкие возможности для активизации конструктивного партнерства.

Нефтегазовый сектор Туркменистана был назван одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, при этом подчеркивался значительный вклад «Petronas» в освоение энергетического потенциала страны. Было отмечено, что компания на протяжении почти 30 лет активно участвует в проектах по добыче углеводородных ресурсов в Туркменистане и эффективно занимается подготовкой квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли.

Стороны подчеркнули, что топливно-энергетический комплекс является перспективным направлением сотрудничества между Туркменистаном и Малайзией, а партнерство между страной и «Petronas» носит продуктивный характер. Также обсуждались возможности дальнейшего наращивания взаимодействия по новым направлениям, учитывая программы экономического развития, реформы в промышленном секторе и благоприятные условия для бизнеса в Туркменистане.

После встречи Президент Сердар Бердымухамедов посетил смотровой мост Skybridge, соединяющий башни «Petronas», где руководители компании ознакомили его с историей и особенностями здания.

Небоскрёб «Petronas», высотой 451,9 метра и состоящий из 88 этажей, является знаменитым сооружением, построенным по проекту аргентинского архитектора Сесара Пелли за 6 лет. Внутри небоскреба расположены выставочные и конференц-залы, художественная галерея и офисные помещения. Общая площадь помещений составляет 213 750 квадратных метров.

При строительстве использовались только материалы, произведенные в Малайзии. Специально для башен был разработан особо прочный и эластичный бетон, что сделало их вдвое тяжелее аналогичных стальных конструкций.

Смотровой мост Skybridge, расположенный на уровне 41–42 этажей, имеет длину 58,4 метра и вес 750 тонн. Находясь на высоте 170 метров, он является самым высоким двухъярусным мостом в мире. Башни «Petronas» привлекают внимание не только своими размерами и сложностью конструкции, но и как объект туризма.

Официальный обед

Премьер-министр Анвар Ибрахим провел официальный обед в честь визита Президента Сердара Бердымухамедова.

Визит Президента Туркменистана в Малайзию завершился

В Международном аэропорту города Куала-Лумпур Президент Сердар Бердымухамедов побеседовал с официальным представителем Малайзии. Пользуясь случаем, представитель Малайзии поздравил главу Туркменистана с успешным завершением официального визита и преподнёс в дар специальное издание, посвящённое взаимным визитам на высшем уровне.

Затем глава Туркменистана отбыл в Ашхабад. ///nCa, 20 декабря 2024 г. (фото – TDH, Bernama)