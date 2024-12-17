В Узбекистане разрабатывается программа «От бедности – к процветанию»

Мухаммадали Абдужабборов, ведущий научный сотрудник ИСМИ

В последние годы Узбекистан демонстрирует впечатляющие успехи в снижении бедности благодаря целенаправленной государственной политике, которая сосредоточена на комплексном улучшении жизненных условий граждан. Политика страны включает в себя стратегическое сочетание экономических реформ, социальной поддержки и улучшения общественных услуг.

Важно отметить, что послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 24 января 2020 г., в котором бедность была впервые официально признана критически важной для страны проблемой, ознаменовало начало практических действий Узбекистана по ее решению. В своём послании глава государства подчеркнул необходимость комплексной экономической и социальной политики, включающей стимулирование предпринимательской активности, создание новых рабочих мест и мобилизацию потенциала населения.

Эти меры стали основой государственной стратегии Узбекистана, направленной на сокращение бедности, улучшение условий жизни граждан и уже начали приносить значительные результаты.

Так, в своем докладе Всемирный банк отмечает, что с 2015-по 2022 гг. уровень бедности в Узбекистане сократился в 2 раза. Согласно международной черте бедности, используемой для стран, входящих в верхнюю группу стран со средним уровнем дохода, уровень бедности в Узбекистане снизился с 36% в 2015 г. до 17,3% в 2022 г., и 5,1 млн. человек были выведены из состояния бедности. При этом темпы снижения являлись более высокими, чем в остальных странах Центральной Азии, а также Европы.

За последние 3 года в стране были улучшены условия жизни 3 млн. человек, нуждающихся в помощи, а уровень бедности снизился с 17% до 11% в 2023 г. В текущем году планируется снизить этот показатель до 9%, а к 2030 г. – сократить в 2 раза.

В течение 2021-2023 гг. из бедности были выведены 1,2 млн. человек, в сельской местности и 400 тыс. человек в городах.

В этом контексте целесообразно более подробно осветить особенности реализации приоритетов государственной политики по борьбе с бедностью в Узбекистане.

Первое, ключевые задачи и меры по сокращению бедности и социальной защите прочно закреплены в законодательстве и государственных стратегиях. В частности, для осуществления этой деятельности были созданы Национальное агентство социальной защиты и центры социального обслуживания «Инсон». В результате гарантированная социальная защита охватила более 2,3 млн. нуждающихся семей, женщин, пожилых и инвалидов. Это в четыре раза больше, чем в 2017 г.

Также были запущены совершенно новые организационно-правовые механизмы, такие как «Железная тетрадь», «Женская тетрадь», «Молодежная тетрадь», «Тетрадь милосердия».

В новой редакции Конституции было определено, что государство должно принимать меры по организации занятости населения, его социальной поддержке и сокращению бедности. Так, в статье 43 говорится, что государство обеспечивает занятость граждан, защищает их от безработицы, принимает меры по сокращению бедности, организует и поощряет профессиональную подготовку и переподготовку граждан. В обновленной Конституции четко определено, что страна является социальным государством.

Кроме того, согласно Стратегии «Узбекистан – 2030», к 2026 г. уровень бедности планируется сократить вдвое по сравнению с 2022 г., а к 2030 г. – повысить доходы 4,5 млн. человек, подверженных риску попадания в бедность, и подготовить 500 тыс. квалифицированных специалистов на основе социального партнерства.

Второе, правительство применяет комплексный подход к сокращению бедности, вкладывая значительные средства в социальную защиту и инфраструктуру. В частности, в 2023 г. на программы социальной помощи было выделено 12,3 трлн. сум, на льготные кредиты, направленные на развитие местного предпринимательства – 35 трлн. сум, а также 7 трлн. сум – на субсидии для развития проектов в регионах, страдающих от бедности, особенно в махаллях.

Эти финансовые стимулы оказали непосредственное влияние на выход миллионов людей из состояния бедности, обеспечив им как немедленную помощь, так и долгосрочные экономические возможности.

При этом одним из наиболее важных достижений стало расширение охвата социальной защиты. К примеру, пенсии и пособия были увеличены в 1,5 раза, что непосредственно отразилось на группах населения с низкими доходами. Кроме того, правительство уделяет особое внимание развитию инфраструктуры, инвестируя 120 трлн. сум в такие жизненно важные отрасли, как здравоохранение, образование и транспорт.

Третье, внедрение должности «помощника хокима» в регионах играет важную роль в сокращении бедности. По инициативе Главы государства с 2022 г. в каждой махалле появилась должность помощника хокима в целях улучшения условий для социально-экономического развития махаллей, обеспечения оплачиваемой работой и стимулирования предпринимательства.

Сегодня в более чем 9,4 тыс. махаллей в республике помощниками хокимов работают экономисты, которые занимали должности руководителей в организациях, входящих в экономический комплекс.

Следует отметить, что с момента создания этого института к концу 2023 г. в общей сложности 5,1 млн. человек были трудоустроены на постоянную и сезонную работу; 3,9 млн. – были зарегистрированы в качестве самозанятых.

Кроме того, только за 2023 г. из 97 тыс. махаллинских микропроектов, сформированных помощниками хокима, было реализовано 92 тыс. и создано почти 400 тыс. новых рабочих мест.

Четвертое, создание рабочих мест и развитие профессиональных навыков – один из ключевых механизмов политики Узбекистана по сокращению бедности. Страна сталкивается с парадоксом: несмотря на наличие 250 тыс. вакансий в различных отраслях, 35% семей с низкими доходами не обладают необходимыми навыками, чтобы занять эти рабочие места.

Этот дефицит навыков является ключевым препятствием для устойчивого сокращения бедности, и государство решает эту проблему, расширяя программы обучения.

Так, например, в 2022-2023 гг. в моноцентрах «Ишга Мархамат» и других негосударственных образовательных учреждениях были обучены профессиям и навыкам предпринимательства около 600 тыс. граждан. В 2024 г. 250 тыс. безработных прошли обучение различным профессиям, а более 2 млн. человек были вовлечены в предпринимательские инициативы, направленные на получение дохода.

В будущем году центр при Торгово-промышленной палате будет обучать и трудоустраивать членов бедных семей навыкам, востребованным на предприятиях. Для широкого вовлечения негосударственных учебных заведений в обучение профессиям и предпринимательству была запущена система «Kasbiy-talim.uz».

Микрофинансирование тоже играет ключевую роль в развитии самозанятости: на программу микрокредитования выделено 10 трлн. сум, что обеспечит капитал для малого бизнеса и поможет семьям с низкими доходами. Кроме того, введены беспроцентные займы на образование, особенно для детей из малообеспеченных семей, что способствует выходу из бедности.

Более того, благодаря правительственным усилиям в области образования посещаемость дошкольных учреждений выросла с 27% до 74% за 3 года, а уровень детской бедности сократился на 14%.

Пятое, одним из основных аспектов борьбы с бедностью в стране также являются аграрные реформы. С 2020 г. правительство выделило 260 тыс. га земли для 800 тыс. семей, обеспечив им прямой источник дохода. На основе зарубежного опыта, по модели «компания-кооператив-дехканское хозяйство» семьи с низкими доходами могут заниматься сельским хозяйством самостоятельно или в кооперативах, повышая свои заработки и способствуя продовольственной безопасности. Таким образом к 2025 г. еще 50 тыс. га будут распределены между 100 тыс. семей, что будет способствовать устойчивому росту сельского хозяйства.

Кроме того, программы микрокредитования поддерживают производителей, предлагая 5-летние кредиты на оборудование, что помогает преодолевать бедность в сельской местности.

Шестое, Узбекистан стремится к устойчивому сотрудничеству с международными организациями и странами для обмена опытом и реализации проектов, направленных на поддержку нуждающихся. Ярким примером этого является проведение в Узбекистане в этом году международной конференции «Глобальный диалог по многомерной бедности». По словам Президента Ш.Мирзиёева, «взаимный диалог по многомерной бедности служит достижению благородных целей, а выработанные по его итогам практические предложения и рекомендации станут новым шагом в деле сокращения бедности в глобальном масштабе».

Также, в ноябре 2024 г. Узбекистан вступил в Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, что явилось историческим шагом в решении глобальных проблем продовольственной безопасности и активной борьбе с голодом, бедностью и неравенством.

В целом, Узбекистан демонстрирует значительные успехи в сокращении бедности с ежегодным снижением ее показателей на 3%, существенными инвестициями в социальную защиту и фокусом на занятости, навыках и сельскохозяйственных реформах. В свою очередь разрабатывается программа «От бедности – к процветанию», призванная продолжить эти усилия в ближайшие годы.

Данные усилия страны, обусловленные инвестициями и ключевой ролью институтов махалли, направлены на образование, создание рабочих мест и развитие сельских районов. При условии дальнейшего развития действующих механизмов цель снижения уровня бедности до 7% к 2027 г. представляется достижимой, что поддержит устойчивый экономический рост.

Необходимо отметить, что сокращение бедности на уровне махаллей в стране, основанное на передовом мировом опыте, показывает очевидные результаты. Как подчеркнул лауреат Нобелевской премии Абхиджит Банерджи, «система махаллей в Узбекистане имеет свой собственный уникальный рецепт, позволяющий вывести из бедности каждую нуждающуюся семью».

В этой связи целеполагающим представляется мнение президента страны Шавката Мирзиёева о том, что «в дальнейшем снижение уровня бедности станет «общенациональным движением». Ежедневная работа руководителей всех уровней – от правительства до районной организации – должна быть направлена на то, чтобы вывести семьи из бедности. В этой связи будет осуществляться строгий контроль и расследование». ///nCa, 17 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)