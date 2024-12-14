Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового Посла Узбекистана

В пятницу, 13 декабря, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан Равшанбека Алимова.

В ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень двустороннего сотрудничества и общность интересов.

Посол Алимов передал главе Туркменистана, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Посол отметил, что для него – большая честь представлять свою страну в Туркменистане, с которым Узбекистан связывают давние узы дружбы и братства народов, общие духовные, культурные и исторические ценности.

Президент Бердымухамедов поздравил посла с назначением и выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственного взаимодействия. «Мы высоко ценим прошедшие испытание временем отношения с ближайшей соседней страной, углубление которых выступает одним из приоритетов внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана», – сказал он.

В ходе встречи отмечалось, что за последние годы туркмено-узбекское сотрудничество развивается по широкому спектру направлений. В повестке многопланового сотрудничества особое место отводится торгово-экономическим связям. Позитивную динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно расширяются контакты в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом и сельскохозяйственном секторах.

Неотъемлемой частью двусторонних отношений является гуманитарное сотрудничество. Оно основано на общности культурных и духовных ценностей двух народов.

В завершение встречи Посол Алимов заверил Президента Бердымухамедова в своей готовности всемерно содействовать укреплению туркмено-узбекских отношений.///nCa, 14 декабря 2024 г.