Претендент на «Оскар» и кинопремию «Тулпар» за традиции кочевников

Антон Генза

«Тулпар» – фигура из мифологии тюркских народов, схожая с нашим представлением и формой Пегаса в греческой мифологии. Он олицетворяет не только скорость, но и элегантность и культурную значимость. Тулпар также украшает герб Казахстана и означает две вещи – престижную казахскую кинопремию. В этом году она досталась фильму, воплощающему старые традиции и искренние эмоции.

Казахский фильм на международной арене

Казахский фильм «Баурына салу» (Бауырына салу) получил в этом году кинопремию «Тулпар» в номинации «лучший фильм» и таким образом обошел 59 конкурентов. Кинопремия была учреждена Национальной киноакадемией Казахстана в 2016 году и после длительного перерыва, связанного с пандемией, в этом году вручается в четвертый раз.

За успешной премьерой фильма на кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) последовали победы на нескольких других кинофестивалях, включая российский «Дух Огня» за лучший международный фильм и Международный кинофестиваль «Фаджр» в Иране.

После международного признания Казахстан выдвигает фильм на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм» в 2025 году, говорится в сообщении пресс-службы Государственного центра поддержки казахстанского кино от 23 сентября. До сих пор фильм «Монгол» Сергея Бодрова был самым большим казахстанским успехом на «Оскаре», даже если только номинировался, но казахстанская киноиндустрия еще не могла претендовать на приз такого масштаба.

Брошенный в суровую реальность в возрасте 12 лет

В фильме рассказывается о Ерсултане, которого по древней кочевой традиции «Баурына салу» отдают из дома на воспитание родственникам. Однако после смерти бабушки в возрасте 12 лет он возвращается к родителям. На деньги, накопленные тяжелым трудом на соляных полях, он ищет поселение своих матери и отца, по которым очень скучает, хотя помнит их лишь смутно. Подросток Эрсултан стремится наладить отношения с родителями, которые теперь стали для него совсем чужими.

Отношения с отцом, далеким от родительской любви, особенно сложны. Для его родителей, живущих в нищете, Эрсултан – всего лишь еще один рот, который нужно прокормить. Борясь со своими чувствами и идеалом счастливой, заботливой семьи, Баурына Салу рисует историю взросления, которая, вероятно, не так уж и редко встречается. Фильм о сопереживании и идентификации, о тоске по дому и жажде странствий, 113-минутная семейная эпопея дает редкое представление о традициях кочевников и жизни казахской семьи.

Свидетельство автобиографического киноискусства

В своем первом фильме в качестве режиссера Ашкат Кучинчереков обрабатывает свой собственный опыт, о чем он рассказал в недавнем интервью в «Казахстанской правде»: «Меня отдали родителям отца, когда мне было чуть больше года. В семье должен был появиться второй ребенок, и мама, видимо, боялась, что не справится с маленьким мальчиком. Поэтому они вспомнили […] эту традицию – Баурына Салу – и взяли меня с собой в деревню». Хотя эта традиция несовместима с реалиями современной повседневной жизни, она также воплощает особый аспект казахской кочевой культуры, который необходимо культивировать и сохранять.

Пока неясно, как «Баурына Салу» будет воспринят международным киносообществом. Тем не менее, успех фильма отнюдь не второстепенен и символизирует, что молодые кинематографисты осмеливаются делать больше и в ближайшие годы вполне могут быть чаще представлены в кинотеатрах за пределами Казахстана.///nCa, 11 декабря 2024 г.

Об авторе:

Антон Генза изучал Восточную Азию и журналистику в Берлине. Получил степень магистра в области японистики и в настоящее время учится в Немецкой академии журналистики. Он журналист-фрилансер и переводчик из Алматы.