Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН

10 декабря 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередов с Исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман.

Глава внешнеполитического ведомства поздравил Наталью Герман с награждением юбилейной медалью Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» и комплектом памятных знаков. Была выражена искренняя признательность Наталье Герман за вклад в развитие и укрепление конструктивного сотрудничества между Туркменистаном и ООН на действующем посту, а также в должности Специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, руководителя Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (2017-2023 гг.).

Наталья Герман выразила Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову сердечную признательность за высокую оценку и признание её деятельности, а также высказала наилучшие пожелания по случаю Международного Дня нейтралитета.

Также Н.Герман высоко оценила приверженность Туркменистана региональному миру и безопасности и выразила признательность за вклад Туркменистана в укрепление взаимодействия с подразделениями ООН по борьбе с терроризмом.

Р.Мередов в ходе беседы акцентировал внимание на усилиях, предпринимаемых Туркменистаном в борьбе с терроризмом и содействии региональной стабильности, и выразил готовность страны продолжать тесное сотрудничество с ООН и её партнёрами для решения актуальных транснациональных проблем.

Была подтверждена приверженность Туркменистана стратегическому сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями. ///МИД Туркменистана, 10 декабря 2024 г.