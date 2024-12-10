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Парламент Туркменистана принял нового Посла Дании

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10 декабря 2024 года вновь назначенный Посол Дании в Туркменистане Йеспера Вар (с резиденцией в Москве) вручил верительную грамоту спикеру туркменского парламента Д.Гулмановой.

В ходе встречи Посол был ознакомлен с приоритетными направлениями внутренней и внешней политики страны, с составом национального парламента и проводимой работой по законодательному обеспечению реформ, реализуемых в различных отраслях.

Говоря о будущем сотрудничестве Туркменистана и Королевства Дания, Посол отметил, что его страна очень заинтересована в укреплении двусторонних отношений во всех сферах.

На встрече с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахмедом Гурбановым Посол Вар вручил копии своих верительных грамот.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы наращивания двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Было отмечено, что сотрудничество между Туркменистаном и Королевством Дания развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнёрства.

Отмечена значимость туркмено-датского сотрудничества в рамках ООН и в контексте развития диалога Туркменистана с Европейским союзом. ///nCa, 10 декабря 2024 г.

 

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