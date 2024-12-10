Лучшие романтические каникулы – в новогоднем Стамбуле!

В Стамбуле, удивительном мегаполисе Турции, находящемся на двух континентах, есть все для того, чтобы влюбленные провели здесь день, который останется в памяти надолго. Прогулка по Босфору, безмятежный отдых на Принцевых островах, незабываемые моменты посещения старинных башен города, романтический ужин в одном из ресторанов, удостоенных звезд Michelin, или вечеринка на крыше — что бы вы ни выбрали, город покорит вас своим очарованием. Узнайте, каким станет ваше романтическое новогоднее путешествие.

Настоящий тур по городу

Новогодний стамбульский вояж можно начать с обильного турецкого завтрака из множества маленьких порций сладких и сытных блюд в сопровождении отличного чая. Стамбул – прекрасный город для влюбленных, чарующий бесконечной радостью открытий: с его архитектурными шедеврами, оживленными улицами и великолепными музеями лучше всего знакомиться вдвоем. Чтобы насладиться завораживающими видами, посетите Галатскую и Девичью башни, самые романтичные постройки в городе. По легенде, вы поженитесь с тем человеком, вместе с которым впервые подниметесь на Галатскую башню. В свою очередь, Девичья башня, вновь открытая для посещения как памятник архитектуры и музей, стоит на островке в Босфоре, похожая на прелестную девушку, делающую город еще красивее. После прогулки вы сможете поднять стаканчик ракы за новый 2025 год в одной из местных таверн, которые называются «мейхане». У вас останутся бесподобные впечатления от лучшей рыбы Стамбула, превосходного набора мезе (закусок) и живой музыки в таких заведениях.

Праздничный круиз

Чтобы отметить Новый год особенным образом, вы можете посвятить свою поездку многоликому проливу Босфор. Прогулку по этой водной артерии, разделяющей азиатскую и европейскую часть города, обязательно хочет совершить любой гость Стамбула. Во время экскурсии или поездки на пароме с местными жителями вы увидите всю панораму города. Не забудьте купить калач-симит, чтобы покормить чаек по пути. Затем можно отправиться по Босфору вдвоем на веслах, каноэ или водном велосипеде. Под руководством опытных инструкторов вы будете скользить по кристально чистой водной глади вдоль очаровательных особняков и наслаждаться видом на знаковые достопримечательности Стамбула. Наконец, под звездным небом можно проехать по Босфору снова, выбрав яхтенную прогулку, которая закончится ближе к полуночи. Душевный ужин за отдельным столиком настроит на романтичный лад, а живое представление сделает праздник на Босфоре незабываемым.

Отдых для двоих

Если вы желаете провести предпраздничное время наедине, отличным выбором станут Принцевы острова, расположенные у берегов Стамбула. Эти острова представляют собой воплощение романтики и спокойствия. Вы можете забронировать номер в бутик-отеле с фантастическим видом. Пройдитесь или прокатитесь на велосипедах по улочкам островов, которые радуют глаз потрясающими пейзажами и старинными особняками. Осмотрев достопримечательности, завершите день встречей нового года в рыбном ресторане на побережье. Новогоднюю ночь украсят свежайшая сезонная рыба, широкий выбор турецких мезе (закусок), салаты и ракы или местные вина.

Романтика с национальным колоритом

Если вам хочется привнести в празднование нового года национальный колорит, посетите стамбульский хамам. Он подарит отличные впечатления влюбленным, которым хочется побаловать себя совместной релаксацией. Вы будете в восторге от скрабирования и расслабляющего массажа! После неповторимой турецкой бани обязательно попробуйте местную кухню.

День можно завершить как уличной едой, так и в фешенебельном ресторане на набережной. Кроме того, отличным началом года станет посещение заведений, отмеченных звездами Michelin. Затем выходите к Босфору, чтобы полюбоваться на пышные салюты – так встреча нового года станет по-настоящему волшебной.

Праздничное настроение

В зимний сезон в Стамбуле – городе, который никогда не спит, – царит праздничная атмосфера, когда разноцветные огни делают еще притягательнее такие знаменитые места, как Истикляль, Нишанташи и Кадыкей. На улице Истикляль вы увидите, какими нарядными стали все магазины. Кроме того, церковь Святого Антония встречает пришедших огромной новогодней елкой, рождественскими венками и свечами.

Однако самым стильным деревом отличается элитный квартал Нишанташи. В свою очередь, в Кадыкее посетителей ждут очаровательно украшенные к Новому году кондитерские. Здесь найдутся наборы шоколадных конфет, кружки с Санта-Клаусом и свечи в форме оленей. Пройдитесь по этому району, чтобы настроиться на праздник. Кроме того, вы найдете здесь лучшие заведения для романтического ужина. Затем вы можете присоединиться к толпе, отсчитывающей последние секунды уходящего года, либо пойти на вечеринку в стильный бар или на террасу на крыше. ///nCa, 10 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)