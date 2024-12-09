Президент Туркменистана принял членов делегации Исламской Республики Иран

7 декабря Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики Аббаса Али Абади и председателя Центрального банка Исламской Республики Иран Мохаммадреза Фарзина.

Как отмечалось в ходе встречи, братские и добрососедские отношения между Туркменистаном и Ираном, сегодня традиционно развиваются на основе принципов взаимоуважения и взаимопонимания, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Налажено многовекторное плодотворное партнёрство между странами в политико-дипломатической, финансово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Торгово-экономическое сотрудничество – одно из приоритетных направлений двусторонних отношений. Иран занимает важное место во внешнеторговом обороте Туркменистана.

Отметив, что имеются все возможности для дальнейшего расширения диалога в нефтегазовой сфере, Президент Туркменистана выразил уверенность, что регулярный обмен мнениями по поиску новых форм и методов взаимодействия в этой области и реализации их на практике будет полезным.

Как известно, Туркменистан выступает за диверсификацию поставок энергоресурсов на мировые рынки и работает со своими партнёрами над реализацией нескольких значимых энергетических проектов. Данные проекты осуществляются с учётом экологической безопасности.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана поддержать инициативы и предложения, направленные на дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах дружбы и взаимной выгоды, во благо народов обеих стран.

О встрече с министром энергетики Исламской Республики Иран

7 декабря 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Рашида Мередова с делегацией во главе с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади.

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы наращивания двустороннего сотрудничества, основанного на принципах добрососедства и взаимной выгоды.

Туркменистан и Иран обладают богатыми природными ресурсами и выгодным географическим расположением, что создаёт благоприятные возможности для взаимодействия во внешнеэкономической сфере, в том числе в электроэнергетическом, нефтегазовом и транспортно-транзитном секторах. Стороны рассмотрели развитие партнёрства в энергетической сфере.

В данной связи отмечалась необходимость развития партнёрства в целях оптимальной реализации ресурсного и экономического потенциала. Подчеркнута значимость деятельности Совместной межправительственной комиссии, призванной способствовать интенсификации туркмено-иранского взаимодействия, направленного на достижение конкретных результатов.///nCa, 9 декабря 2024 г.