“Строим диалог вместе”: дискуссионная площадка в Ашхабаде в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия против женщин и девочек

Ашхабад, 29 ноября 2024 года – Проект Европейского Союза “Стратегическая коммуникация и публичная дипломатия”, совместно с хозяйственным обществом “Ynamly Durmush”, присоединились к глобальному движению в ознаменование Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек, отмечаемому ежегодно 25 ноября, организовав в Ашхабаде общественную дискуссионную площадку “Строим диалог вместе”.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин знаменует собой начало кампании “Объединимся”, которая продлится 16 дней, с 25 ноября по 10 декабря. Кампания завершается в Международный день прав человека, который отмечается 10 декабря.

Данное мероприятие стало платформой для представителей международных организаций, агентств ООН, местных организаций гражданского общества и целеустремленной молодежи, которые объединились в своих усилиях по прекращению гендерного насилия. В ходе обсуждения, участники поделились своими соображениями, обменялись идеями и подчеркнули важность много секторального подхода для оценки прогресса в искоренении насилия по признаку пола и достижении гендерного равенства.

На протяжении всего мероприятия участники открыто участвовали в сессиях, на которых высказывались различные точки зрения и идеи относительно гендерного равенства. Выступающие также подчеркнули важность принятия ощутимых мер местными сообществами для борьбы с гендерным насилием и создания культуры уважения и равенства.

Мероприятие завершилось ярмаркой вакансий и предоставлением информации об образовательных программах и тренингах, а также проектах для женщин и девушек от различных местных и международных агентств. ///nCa, 30 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)