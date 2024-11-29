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В Ашхабад прибыл новый посол Узбекистана

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Сегодня в Ашхабаде прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Туркменистане Равшанбек Алимов, сообщает узбекское информагентство «Дунё».

В 2020-2024 годах Алимов являлся председателем Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса (верхняя палата Парламента Узбекистана).

Ему 58 лет. Окончил Московский государственный технический университет имени Н.Баумана, Академию государственного управления при Президенте Узбекистана, Джорджтаунский университет (США).

Трудовую деятельность начал в 1990 году с областного уровня в системе Министерства внешних экономических связей (ныне – Министерства инвестиций, промышленности и торговли). Затем работал в Аппарате Президента Узбекистана, Секретариате Премьер-министра, начальником управления Министерства макроэкономики и статистики.

В 2002–2008 годах занимал пост посла Узбекистана в Украине и по совместительству Молдове, затем во Франции и по совместительству в Португалии.

С 2008 года Алимов работает в системе МИД, в том числе проработал советником в Посольстве в Москве, начальником отдела и начальником управления в центральном аппарате.

В 2020 году избран сенатором, председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма

Равшанбек Алимов сменил Акмала Кучкарова, работавшего послом Узбекистана в Ашхабаде в 2016-2024 годах.

Алимов владеет английским, французским, русским и украинским языками.  ///nCa, 29 ноября 2024 г. (фото – Uznews)

 

 

 

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