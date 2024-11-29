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Подрядчик Российских Железных Дорог планирует создать совместное предприятие в Туркменистане

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Российская компания «Инжиниринг Сервис-Путьмаш», которая занимается инфраструктурой железных дорог, планирует создать в Туркменистане совместное предприятие. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Егор Лукьянов, передает ТАСС.

«Мы являемся ключевым подрядчиком РЖД по сервисному обслуживанию, являемся также производителем новых путевых машин для РЖД. <…> Мы в Туркменистане впервые выставляемся в этом году <…>, надеемся на глубокую кооперацию, создание, возможно, в будущем совместного предприятия здесь», – сказал он в кулуарах конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024».

Российская компания, по его словам, готова предложить Ашхабаду комплекс услуг. «Мы уже провели переговоры, мы видим, что здесь есть путевые машины, и готовы предложить комплекс услуг по сервисному обслуживанию жизненного цикла, то есть привести в порядок то, что заводы когда-то заложили в эти путевые машины», – отметил Лукьянов.

Он добавил, что в ближайшее время его компания откроет представительство в Туркменистане. «Мы буквально в ближайшее время откроем представительство здесь, есть представитель. Понимаем, куда двигаться, уже есть некий план. Надеюсь, после выставки будет создана дорожная карта, как будем внедрять наше понимание здесь на местном рынке», – пояснил он.

По словам спикера, «Инжиниринг Сервис-Путьмаш» работает на рынке Российских железных дорог более 15 лет. «Мы являемся ключевым подрядчиком РЖД по сервисному обслуживанию, являемся также производителем новых путевых машин для РЖД», – уточнил он. ///первоначально опубликовано RZD-Partner, 26 ноября 2024 г.

 

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